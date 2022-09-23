Знакомьтесь, команда российского бренда Ushatava — у нее стоит поучиться выстраивать бизнес-процессы

Алиса Ушакова

Ushatava — чистый эксперимент: до прошлого года у нас не было не то что бизнес-плана, а даже такого понятия, как планирование на год. Я на некоторое время оставила творческую работу, чтобы погрузиться в изучение операционной деятельности и финансовых моделей — и гордость! — у нас есть горизонт планирования на полтора года.

Я обожаю наш бренд за гибкость: отсутствие плана-пятилетки позволяет в самых сложных ситуациях принимать решения здесь и сейчас. Хотим открыть корнер? Давайте откроем корнер. Кажется, мы созрели для кредитования бизнеса: для нужного нам инвестирования в развитие прибыли объективно не хватает. Еще начали работать с wholesales-площадками — это для нас открытие года. Новинка осеннего сезона Ushatava — линия Base Up: фундамент гардероба, на который можно наслаивать более эксклюзивные и замысловатые по дизайну вещи из премиальной линии Research. Она выйдет чуть позже и будет дороже основной процентов на 30 — сложнее работа и технологии обработки. Периодически мы выпускаем дропы — новогоднюю линию, коллекцию, посвященную фильму «Серые сады» или Леди Диане.

Одна из наших ценностей — устойчивость, мы уделяем время исследованиям на тему, стараемся разобраться, чтобы не быть голословными и аккуратно говорим об этом. Мы используем стоковые ткани и не перепроизводим — у нас всегда солд-аут.

1 сентября мы показали лимитированную коллекцию, посвященную памяти Дачи Зухбая — нашего близкого друга и коллеги, контент-директора Ushatava, запустившего мужскую линию. Он всегда был с нами и научил верить в себя, больше ценить и наш труд, и наш бренд. Год назад Дачи не стало — это огромная потеря для многих людей. Его любили и ценили абсолютно все. В коллекции будут бомберы, вдохновленные дизайном Дачи для Ushatava, косухи из пальтовой ткани, похожие на ту оранжевую, в которой он пришел с нами знакомиться, то есть микс из его вещей, которые он придумал для Ushatava, и тех, что носил сам.