Знакомьтесь, команда российского бренда Ushatava — у нее стоит поучиться выстраивать бизнес-процессы

Екатеринбургский бренд функциональной базовой одежды Ushatava придумали юрист Алиса Ушакова и экономист Нино Шаматава в 2015 году. Первые вещи они шили для себя, а потом по просьбам друзей «сделать точно такое же» начали свое дело со стартовым капиталом в 200 тысяч рублей. Сегодня в Ushatava 120 сотрудников (без учета производств), 4 магазина в России и один — в Алматы. Все это результат усилий супер команды, участники которой часто снимаются в рекламных кампаниях марки. Разрабатывать коллецкции и лимитки помогают дизайнеры Артем Шумов и Санан Гасанов, стилизует их Оксана Павлиншина, а фотографирует Александр Колацк. Сентябрьский дроп и показ Ushatava посвящен памяти Дачи Зухбая — креативного и контент-директора, который придумал и запустил мужскую линию, а также помог найти бренду свой уникальный почерк.
Алиса Ушакова
Ushatava — чистый эксперимент: до прошлого года у нас не было не то что бизнес-плана, а даже такого понятия, как планирование на год. Я на некоторое время оставила творческую работу, чтобы погрузиться в изучение операционной деятельности и финансовых моделей — и гордость! — у нас есть горизонт планирования на полтора года.
Я обожаю наш бренд за гибкость: отсутствие плана-пятилетки позволяет в самых сложных ситуациях принимать решения здесь и сейчас. Хотим открыть корнер? Давайте откроем корнер. Кажется, мы созрели для кредитования бизнеса: для нужного нам инвестирования в развитие прибыли объективно не хватает. Еще начали работать с wholesales-площадками — это для нас открытие года. Новинка осеннего сезона Ushatava — линия Base Up: фундамент гардероба, на который можно наслаивать более эксклюзивные и замысловатые по дизайну вещи из премиальной линии Research. Она выйдет чуть позже и будет дороже основной процентов на 30 — сложнее работа и технологии обработки. Периодически мы выпускаем дропы — новогоднюю линию, коллекцию, посвященную фильму «Серые сады» или Леди Диане.
Одна из наших ценностей — устойчивость, мы уделяем время исследованиям на тему, стараемся разобраться, чтобы не быть голословными и аккуратно говорим об этом. Мы используем стоковые ткани и не перепроизводим — у нас всегда солд-аут.
1 сентября мы показали лимитированную коллекцию, посвященную памяти Дачи Зухбая — нашего близкого друга и коллеги, контент-директора Ushatava, запустившего мужскую линию. Он всегда был с нами и научил верить в себя, больше ценить и наш труд, и наш бренд. Год назад Дачи не стало — это огромная потеря для многих людей. Его любили и ценили абсолютно все. В коллекции будут бомберы, вдохновленные дизайном Дачи для Ushatava, косухи из пальтовой ткани, похожие на ту оранжевую, в которой он пришел с нами знакомиться, то есть микс из его вещей, которые он придумал для Ushatava, и тех, что носил сам.
Алиса Ушакова и Нино Шаматава
Нино Шаматава
Мы строили бренд по наитию, с нуля и без инвестиций: у нас не было опыта в фэшн-индустрии, мы не стилисты, не редактора журналов, у нас нет профильного образования — шить мы с Алисой научились в ускоренном режиме. Кстати, у меня до сих пор хранится самый первый костюм Ushatava — прямо оберег, я его переодически надеваю.
Все эти семь лет мы продавали тот дизайн, который придумали и сшили самостоятельно, даже лекала делали сами. Команду мы подобрали такую же, никто не был в курсе фэшн-ретейла и специфики бизнеса, поэтому, действительно, мы своего рода феномен. Конечно, сейчас на ключевых позициях у нас люди с экспертизой, но мы по-прежнему берем крутых, амбициозных ребят не из индустрии, которые готовы делать невозможное. Да, они вынуждены шагать семимильными шагами и обучаться, и это создает очень правильный творческий вайб.
Раньше мы сами были лицами бренда, потом стали приглашать к участию в съемках команду и друзей, например, дизайнера Avgust Наталью Брянцеву или журналиста Юлю Выдолоб. Это делает нашу марку какой-то теплой. Знаете, мода бывает холодная, а бывает теплая. Мы про второе. Придумываем одежду для себя и своих близких, на примерки зовем сотрудников из разных отделов, спрашиваем их мнение, даем вещи на тестирование. Самое важное для нас — возможность перманентно экспериментировать, причем во всем: в дизайне, в способах ведения бизнеса, в постановке задач, в клиентском подходе. Не бояться пробовать новое, не бояться неудач. И, пожалуй, как еще одну базовую ценность, я отмечу искренность.
Слева направо: Денис Гайдуков, Алиса Ушакова и Нино Шаматава, Саша Колацк, Оксана Павлишина
Артем Шумов
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
Дизайном одежды.
Про что Ushatava и для кого?
Про то, как быть современным, но помнить традиции. Я бы охарактеризовал наш бренд словом «движение». Мы всегда в развитии: дизайна, команды, проектов. Поэтому нужно всегда быть в тонусе.
Что вы больше всего любите в своей работе?
То, что каждый день у нас что-то новенькое.
Чего вам не хватает?
Я бы хотел больше времени на ресерч.
Какие классные традиции действуют в комьюнити Ushatava?
Корпоративы у нас просто нереальные.
Лайфхак: как быстро настроиться на одну волну с командой, даже если очень не хочется?
Понять, что ты работаешь не один и от твое го настроения зависит очень много людей.
Коллаборация вашей мечты?
С мужским Dior. Думаю, им бы пригодилась помощь.
Качество, которое жизненно необходимо чтобы работать в команде?
Уметь абстрагироваться от личного.
Какой дизайн вечен?
Умный.
Любимый образ из нового сезона Ushatava?
Многослойные луки из футболочной ткани.
Маст-хэв Ushatava на все времена?
Брюки, которые можно надевать под платья.
Команда Ushatava
Оксана Павлишина
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
Я — стилист.
Для кого Ushatava?
Для людей с насмотренностью и без условностей.
Что вы больше всего любите в своей работе?
Одежду, коллектив, идейность.
Чего вам не хватает?
Новых линий, обуви, аксессуаров и спортивной одежды.
Какие классные традиции действуют в комьюнити Ushatava?
Работаем отдыхая, отдыхаем работая. Отрицаешь — предлагай.
Качество, которое жизненно необходимо, чтобы работать в команде?
Осознанность.
Какой дизайн вечен?
В который вложили смысл.
Мастхэв Ushatava на все времена?
Пальто строгого кроя.
Любимый образ из нового сезона Ushatava? описаний моделей до ведения подкаста.
Узкий пиджак.
Александр Колацк
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
Многие коллеги называют меня «и швец, и жнец, и на дуде игрец»: фотограф, контент-менеджер и стилист. Я менеджерю все наши съемки, участвую в постпродакшне, снимаю на пленку, веду соцсети.
Про что бренд Ushatava?
Про смелость, теплоту, постоянный рост.
Что вы больше всего любите в своей работе?
Съемки!
Чего вам не хватает?
Времени в сутках! Если бы его было больше, мы бы выдавали аудитории еще большекрутого контента!
Какие классные традиции действуют в комьюнити Ushatava?
Мы часто пьем вместе кофе.
Качество, которое жизненно необходимо, чтобы работать в команде?
Выносливость.
Ваш любимый лук из нового сезона Ushatava?
Пиджак и брюки из вареного футера.
Мастхэв Ushatava на все времена?
Все вещи «на запа´х».
Слева направо: Ульяна Яковлева, Антонина Седакова, Дарья Ермакова, Артем Шумов, Надежда Тарасова
Надя Тарасова
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
HR.
Как бы вы описали бренд Ushatava?
Смелый, сумасшедший, энергичный.
Что вы больше всего любите в своей работе?
Команду и новые интересные задачи — скучно не бывает.
Какие классные традиции действуют в комьюнити Ushatava?
Быть искренним по отношению к клиентам, команде, себе.
Лайфхак: как быстро настроиться на одну волну с командой, даже если очень не хочется?
Обсудить кого-нибудь, вовлечься в процесс.
Мода — это…
Перемены.
Коллаборация вашей мечты?
С Йе.
Качество, которое жизненно необходимо, чтобы работать в команде?
Чувство юмора и энергичность.
Что вы сделали для нового сезона?
Нашла в команду Ushatava людей, которые помогли его реализовать.
Любимые вещи из нового сезона Ushatava?
Юбка-бермуды, водолазка, костюм «слимфит», бомбер из экокожи, шопер.
Мастхэв Ushatava на все времена?
Строгое пальто, рубашка «о-силуэта».
Ульяна Яковлева
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
Шеф-редактор: создаю все текстовое сопровождение бренда — от технических описаний моделей до ведения подкаста.
Как вы бы описали бренд?
Ushatava — про ценности и близость, понятные на невербальном уровне.
Что вы больше всего любите в своей работе?
Свободу выражения и доверие. И эстетику. Меня постоянно удивляет то, что делает наша дизайн-команда, а после генеральных примерок частенько перехватывает дыхание, потому что хочется все и сразу.
Чего вам не хватает?
Временами не хватает структурированности. Хотя не исключено, что я просто зануда.
Какие классные традиции действуют в вашем комьюнити?
Как правило, все, кто хотели стать частью команды — фанаты того, что делает Ushatava. И у всех есть возможность носить эту одежду благодаря системе лояльности и внутренним распродажам.
Мода — это…
Культурный маркер, указывающий на то, кто свой, а кто чужой.
Коллаборация вашей мечты?
С Crocs.
Какой дизайн вечен?
Тот, который наиболее ассоциативен.
Что сделали для нового сезона Ushatava?
Придумала название линии Base Up и упаковала все вещи в текст. Еще мы записали новый выпуск нашего подкаста Ushatava Voice с Нино — послушайте, он очень классный.
Ваш любимый образ из нового сезона Ushatava?
Любой пиджак плюс любые брюки плюс любая юбка.
Мастхэв Ushatava на все времена?
Аромат, сумка-батон и капор — последний, кстати, есть во всех цветах у каждого в моей семье.
Команда Ushatava
Денис Гайдуков
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
Маркетингом.
Как вы бы описали Ushatava?
Экспериментальный бренд для тех, кто хочет отличаться.
Что больше всего любите в своей работе?
Проектирование интересного опыта, который будет вызывать вау-эффект у людей, взаимодействующих с продуктом.
Какие классные традиции действуют в вашем комьюнити?
Не бояться экспериментировать и воспринимать ошибки как опыт.
Мода — это…
Большая игра.
Что вы сделали для нового сезона Ushatava?
Прислушались к себе, к нашей аудитории, и разработали продукт, держа в фокусе услышанное.
Ваш любимый образ из нового сезона Ushatava?
Юбка из итальянской поливискозы, с брюками и рубашкой «слим фит».
Маст-хэв Ushatava на все времена?
Бомбер из экокожи.
Антонина Седакова
Чем вы занимаетесь в Ushatava?
Я — младший дизайнер.
Про что Ushatava?
Про целостность команды, внутреннее взаимодействие с мотивацией создавать что-то очень красивое и уникальное, про
взаимодействие с клиентами.
Что больше всего любите в своей работе?
Работать в команде.
Какие классные традиции действуют в вашем комьюнити?
Отмечать день рождения каждого сотрудника большим и вкусным тортом.
Как быстро настроиться на одну волну с командой, даже если очень не хочется?
Напомнить себе о том, что у нас одна общая цель.
Качество, которое жизненно необходимо, чтобы работать в команде?
Гибкость.
Что вы сделали для нового сезона Ushatava?
Принимала участие в создании новых изделий и аксессуаров.
Ваш любимый лук из нового сезона Ushatava?
Костюм с прозрачной накидкой.
Маст-хэв Ushatava на все времена?
Сумка-батон.
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