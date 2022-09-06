В редакции Собака.ru новые назначения

Редакция Собака.ru запускает Отдел моды и образа жизни. Здесь будут заниматься модой, драгоценностями, часами, красотой, способствовать развитию сообщества петербургских и российских дизайнеров, курировать ежегодный конкурс «Новые имена в моде». Команда отдела будет работать для журнала, сайта и социальных сетей.

Юлия Машнич стала шеф-редактором Отдела моды и образа жизни Собака.ru. До этого она успела отучиться в Академии Штиглица и лондонском St Martins, возглавить журналы Аэрофлот Style и Numero, проконсультировать целый список российских и зарубежных брендов.

Анна Мелехина стала редактором Отдела моды Собака.ru. Прежде она заведовала социальными сетями онлайн-медиа BURO. и Vogue Russia, писала тексты для Музея AZ. В свободное время получает степень магистра в Академии Штиглица.