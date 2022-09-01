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Мария Миногарова — героиня обложки сентябрьского журнала «Собака.ru»

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В сентябре журнал «Собака.ru» традиционно выпускает модный номер. В этом году героиней обложки стала модель, блогер и ведущая YouTube-шоу Мария Миногарова. В своих «Позавчерашних новостях» она поддерживает локальную модную индустрию словом и делом. Да, на мероприятиях и в кадре Мария чаще всего в show-pieces от русских дизайнеров. Что мы будем носить осенью? Ответ очевиден!

Пиджак, юбка и туфли Viva Vox, серьги RES Objects

Для обложки Мария позирует в пиджаке, юбке и туфлях от Viva Vox — модного дома и ее абсолютного фаворита, с которым «нет никаких контрактных обязательств, только любовь и дружба». «Дзайнер Олег Овсиев делает вещи идеального кроя из роскошных тканей так, что я всегда поражаюсь, насколько сексуальным и «дорогим» в самом хорошем смысле получается образ. Я чувствую себя невероятно, даже походка меняется», — признается Миногарова. Серги на Марие от RES Objects Анны Рюминой и Александра Лексакова.

Мария Миногарова

Из интервью для «Собака.ru»:

Наши ребята начали делать классный продукт из хороших материалов, носибельный и не производящий впечатления театральной бутафории — с хорошими швами, не разъезжающимися на попе за один вечер. Это правда. Начинающим мой большой совет: не идти в сторону сильного декорирования плохими деталями. Лучше меньше, да лучше.

Полное интервью и съемку с Марией Миногаровой читайте и смотрите в сентябрьском номере (в продаже с 1 сентября) и на сайте «Собака.ru»

Худрук: Яна Милорадовская

Фото: Саша Мадмуазель

Стиль: Миша & Kitty

Нейл-арт: Леша Unial Nails

Директор отдела моды: Ксения Гощицкая

Ретушь: Жанна Галай

Шрифт: Влада Олейник

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Материал из номера:
Сентябрь

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