Мария Миногарова — героиня обложки сентябрьского журнала «Собака.ru»

В сентябре журнал «Собака.ru» традиционно выпускает модный номер. В этом году героиней обложки стала модель, блогер и ведущая YouTube-шоу Мария Миногарова. В своих «Позавчерашних новостях» она поддерживает локальную модную индустрию словом и делом. Да, на мероприятиях и в кадре Мария чаще всего в show-pieces от русских дизайнеров. Что мы будем носить осенью? Ответ очевиден!
Пиджак, юбка и туфли Viva Vox, серьги RES Objects
Для обложки Мария позирует в пиджаке, юбке и туфлях от Viva Vox — модного дома и ее абсолютного фаворита, с которым «нет никаких контрактных обязательств, только любовь и дружба». «Дзайнер Олег Овсиев делает вещи идеального кроя из роскошных тканей так, что я всегда поражаюсь, насколько сексуальным и «дорогим» в самом хорошем смысле получается образ. Я чувствую себя невероятно, даже походка меняется», — признается Миногарова. Серги на Марие от RES Objects Анны Рюминой и Александра Лексакова.
Мария Миногарова
Из интервью для «Собака.ru»:
Наши ребята начали делать классный продукт из хороших материалов, носибельный и не производящий впечатления театральной бутафории — с хорошими швами, не разъезжающимися на попе за один вечер. Это правда. Начинающим мой большой совет: не идти в сторону сильного декорирования плохими деталями. Лучше меньше, да лучше.
Полное интервью и съемку с Марией Миногаровой читайте и смотрите в сентябрьском номере (в продаже с 1 сентября) и на сайте «Собака.ru»
Худрук: Яна Милорадовская
Фото: Саша Мадмуазель
Стиль: Миша & Kitty
Нейл-арт: Леша Unial Nails
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Ретушь: Жанна Галай
Шрифт: Влада Олейник
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