Мария Миногарова — героиня обложки сентябрьского журнала «Собака.ru»

Для обложки Мария позирует в пиджаке, юбке и туфлях от Viva Vox — модного дома и ее абсолютного фаворита, с которым «нет никаких контрактных обязательств, только любовь и дружба». «Дзайнер Олег Овсиев делает вещи идеального кроя из роскошных тканей так, что я всегда поражаюсь, насколько сексуальным и «дорогим» в самом хорошем смысле получается образ. Я чувствую себя невероятно, даже походка меняется», — признается Миногарова. Серги на Марие от RES Objects Анны Рюминой и Александра Лексакова.