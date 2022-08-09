Скончался японский дизайнер и легенда в мире моды Иссэй Миякэ

Умер легендарный японский дизайнер, основатель модного дома Issey Miyake и модельер Иссэй Миякэ. Ему было 84 года. Стало известно, что он скончался еще 5 августа, однако информация об этом появилась только сейчас, этом пишет Reuters.
Причиной смерти стал рак печени или гепатоцеллюлярная карцинома. Других породностей не сообщается, как отмечают в The Business of Fashion, согласно завещанию дизайнера, устраивать прощальную церемонию и публичные похороны не будут.
Миякэ родился в Хиросиме 22 апреля 1938 года. В восемь лет он стал свидетелем атомной бомбардировки города. Спустя три года его мать умерла от радиационного облучения. «Когда я закрываю глаза, я все еще вижу вещи, которые никто никогда не должен испытать», — говорил он позже.
Миякэ закончил Токийский художественный университет по направлению графического дизайна, а затем уехал в Париж. Там он продолжил учиться, но в этот раз на дизайнера одежды. Первые шаги в модной индустрии Миякэ начинал делать в Givenchy и Guy Laroche в Париже и в Geoffrey Beene в Нью-Йорке.
В 70-м вернулся в Токио и создал собственную студию дизайна. В конце 1980-х модельер создал собственную технику плиссировки ткани, которая навсегда сохраняла текстуру и форму. А еще стал первым, кто стал использовать такой материал в своих коллекциях, до него модные дома не включали в свои вещи из плиссированной ткани.
На счету Миякэ более дюжины коллекций, в частности одежды для мужчин и женщин, сумок, часов и парфюмерии. Дизайнера считают создателем черной водолазки Стива Джобса.
Вероятно, не зря, ведь философия дизайнера основывалась на правиле One Piece of Cloth («Кусок ткани»). Миякэ старался сохранять целостность ткани на человеке и отдавал предпочтение максимально простому крою. В 2007 году модельер ушел на пенсию, но до последних дней продолжал лично следил за направлением выпускаемых линий.
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