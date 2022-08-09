Скончался японский дизайнер и легенда в мире моды Иссэй Миякэ

Причиной смерти стал рак печени или гепатоцеллюлярная карцинома. Других породностей не сообщается, как отмечают в The Business of Fashion, согласно завещанию дизайнера, устраивать прощальную церемонию и публичные похороны не будут.

Миякэ родился в Хиросиме 22 апреля 1938 года. В восемь лет он стал свидетелем атомной бомбардировки города. Спустя три года его мать умерла от радиационного облучения. «Когда я закрываю глаза, я все еще вижу вещи, которые никто никогда не должен испытать», — говорил он позже.

Миякэ закончил Токийский художественный университет по направлению графического дизайна, а затем уехал в Париж. Там он продолжил учиться, но в этот раз на дизайнера одежды. Первые шаги в модной индустрии Миякэ начинал делать в Givenchy и Guy Laroche в Париже и в Geoffrey Beene в Нью-Йорке.