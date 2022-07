Как сделать свой гардероб экологичным? 6 советов от эксперта

Одна из самых известных британских дизайнеров Вивьен Вествуд однажды сказала то, что нам всем, пожалуй, стоит запомнить: «Buy less, choose well, make it last» («Покупайте меньше, выбирайте хорошо, продлевайте жизнь»). Осознанное потребление и отношение ко всему, что нас окружает — главный принцип ухода от губительного влияния fast fashion. Покупая меньше, выбирая экологичные бренды, обмениваясь одеждой, мы действительно станем больше уважать себя, свой гардероб, труд людей, занятых в индустрии, заботиться об окружающей среде.

Совет 6. Анализируйте

Перед тем, как купить очередную вещь, будь то необходимый предмет спортивной или туристической экипировки, повседневная или праздничная одежда, задайте себе несколько простых вопросов: