Как сделать свой гардероб экологичным? 6 советов от эксперта

Чем плох fast fashion?

Причина 1

Трендовость, одна из главных потребительских характеристик fast fashion, обеспечивает короткий жизненный цикл одежды — уже на следующий сезон она станет не актуальной, понадобится новая, а эта окажется на свалке. Половина вещей не перерабатывается и именно на долю одежды приходится целых 8% мировых выбросов углекислого газа и треть загрязнения микропластиком мирового океана.

Другая сторона — материалы и само производство одежды. Хлопок это или синтетические материалы вроде нейлона — все они наносят урон окружающей среде. Понятно, что перестать использовать их полностью невозможно. Но именно отказ от быстрой моды и безудержного потребления в пользу более качественных вещей, которых будет меньше, и которые будут носиться долго, — это выход.

Причина 2

«Быстрая мода» порождает и подпитывает производство одежды низкого качества. Дешевые товары можно сделать только из дешевых тканей и с использованием дешевой рабочей силы. По-другому — точно никак.

Причина 3

Использование дешевой рабочей силы для создания максимально дешевого продукта за максимально короткий срок подпитывает развитие предприятий с потогонной системой. Это значит, что на фабриках по пошиву одежды в бедных странах, обычно азиатских и южноамериканских, поистине ужасные условия труда. Часто рабочий день длится по 16 часов 6–7 дней в неделю, нет перерывов на обед, используется детский труд, женщины, которые составляют большую часть работников, подвергаются притеснениямм, кондиционеры — большая редкость. Заботой о здоровье и безопасности в основном пренебрегают.