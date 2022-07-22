Как сделать свой гардероб экологичным? 6 советов от эксперта

Модные тренды быстро приходят, быстро реализуются брендами, быстро уходят, оставляя за собой тонны текстильного мусора. Модель потребления «купил, поносил, выбросил» еще жива, но если каждый из нас изменит свои привычки, если шанс победить fast fashion. Аналитик, автор Тelegram-канала и подкаста «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг напоминает о вреде быстрой моды и объясняет, как перестроиться на осознанное потребление.
Ольга Штейнберг
fналитик, автор Тelegram-канала и подкаста «Fashion прокачка»
Чем плох fast fashion?
Причина 1
Трендовость, одна из главных потребительских характеристик fast fashion, обеспечивает короткий жизненный цикл одежды — уже на следующий сезон она станет не актуальной, понадобится новая, а эта окажется на свалке. Половина вещей не перерабатывается и именно на долю одежды приходится целых 8% мировых выбросов углекислого газа и треть загрязнения микропластиком мирового океана.
Другая сторона — материалы и само производство одежды. Хлопок это или синтетические материалы вроде нейлона — все они наносят урон окружающей среде. Понятно, что перестать использовать их полностью невозможно. Но именно отказ от быстрой моды и безудержного потребления в пользу более качественных вещей, которых будет меньше, и которые будут носиться долго, — это выход.
Причина 2
«Быстрая мода» порождает и подпитывает производство одежды низкого качества. Дешевые товары можно сделать только из дешевых тканей и с использованием дешевой рабочей силы. По-другому — точно никак.
Причина 3
Использование дешевой рабочей силы для создания максимально дешевого продукта за максимально короткий срок подпитывает развитие предприятий с потогонной системой. Это значит, что на фабриках по пошиву одежды в бедных странах, обычно азиатских и южноамериканских, поистине ужасные условия труда. Часто рабочий день длится по 16 часов 6–7 дней в неделю, нет перерывов на обед, используется детский труд, женщины, которые составляют большую часть работников, подвергаются притеснениямм, кондиционеры — большая редкость. Заботой о здоровье и безопасности в основном пренебрегают.
Как каждый из нас может повлиять на сокращение объемов fast fashion в мире?
Совет 1. Начните создавать свой eco-friendly гардероб
Это не значит, что нужно выбросить все, что вы подозреваете в неэтичности и неэкологичности. Вот несколько принципов, которыми стоит руководствоваться:
- Для экологии будут полезны те вещи, которые у вас уже есть и которые вы продолжаете носить. Обратите внимание на то, что вы носите чаще всего. Скорее всего, эти предметы одежды формируют больше всего сочетаний внутри вашего гардероба.
- Выбирайте то, чего вам не хватает для составления комплекта с уже имеющимися в гардеробе вещами. Если не справляетесь сами, обратитесь к стилисту. Профессионально составленные готовые комплекты гарантируют удовлетворенность от вещей и, как следствие, уменьшение спонтанных покупок.
- Покупайте меньше, но лучше. Одна качественная вещь лучше, чем пять дешевых.
- Присмотритесь к ресейлу. Заглядывайте на гаражные распродажи, свопы, на онлайн-ресейл-платформы, где можно подобрать себе качественные брендовые вещи по более низкой цене. Покупая вещь, уже бывшую в употреблении (в английском для этого придумали очаровательный термин pre-loved), вы продлеваете ей жизнь, а это один из главных принципов экологичности. Однако помните, что при покупках секонд-хенда действуют те же правила, что и при покупке новых вещей — они должны быть продуманными и нужными.
Топ-8 ресейл-платформ от Ольги Штейнберг:
- Second Friend Store
- Magoo
- The Market
- THE CULTT
- Oskelly
- Recult
- АВИТО и ЮЛА
- «Пиф-Паф Supershop»
Совет 2. Выбирайте slow fashion бренды
Узнавайте больше о брендах, убедитесь, что их вещи действительно этичны. В идеале — ищите экобренды. Узнав и попробовав какие-то хорошие марки, делитесь своим знанием со своими друзьями и родственниками. По каким параметрам определять экологичность? Смотрите на сертификаты материалов, из которых создаются вещи, информацию о производствах, оценивайте подход к клиенту, наличие пост-продажных сервисов (ремонт одежды, trade in), партнерства с благотворительными фондами.
Топ-4 slow fashion брендов от Ольги Штейнберг:
- Urban Tiger (Петербург)
- DADAKnit (Екатеринбург)
- VATNIQUE (Петербург)
- 'Rishi (Петербург)
Совет 3. Используйте сервисы аренды, делитесь вещами
Особенно если речь о вещах, которые вы редко носите. Это может быть как вечернее платье или деловой костюм, так и экипировка для походов и трекинга. Вместо того чтобы купить, надеть один раз и выбросить, можно просто взять в аренду. В последние годы, благодаря растущей озабоченности вопросом экологичности и увеличению числа потребителей, желающих принять участие в совместном использовании одежды, эта услуга стала доступной.
Топ-3 сервиса аренды от Ольги Штейнберг:
- Recast
- Cloudset
- Veсher
Совет 4. Избавляйтесь от ненужных вещей разумно
Конечно, при формировании осознанного гардероба так или иначе у вас останутся вещи, которые вам уже совершенно не нравятся или перестали подходить по размеру, и от них нужно будет избавиться. Как это сделать осознанно?
Если вещь была дорогая и качественная, сохранила приличный внешний вид, ее можно выставить на ресейл-платформу. Более того, выставить свои вещи на продажу можно на Авито, и Юла, а также на Яндекс.Маркет.
Второй вариант — сдавать ненужные вещи в благотворительные проекты. Часто они работают с брендовыми магазинами, размещая там свои боксы, куда можно принести одежду. Либо узнайте, где находятся пункты сбора. Самые большие благотворительные фонды это «Спасибо» из Петербурга и «Второе дыхание» с сайтом и шоурумами в Москве, Казани, Костроме, Ростове и Ярославле. Вещи в хорошем состоянии, которые вы привезете туда, будут переданы на благотворительность — для малоимущих, людей в трудных жизненных ситуациях или бездомных, а вещи в неносибельном состоянии отвезут на переработку. Еще фонды: CLOSER, TOLKOVO.
Совет 5. Ремонтируйте одежду, создавайте новое из старого
Fast fashion разучил нас штопать, ставить заплатки, отдавать в ремонт обувь. А ведь эта история также про продление жизненного цикла вещей. Во-первых, ремонтировать дешевле, чем покупать новые. Во-вторых, одна отремонтированная вещь — минуc одна вещь на свалке. К тому же починить одежду или обувь можно и креативно, вписавшись в еще один тренд — апсайклинг.
Одна из самых известных британских дизайнеров Вивьен Вествуд однажды сказала то, что нам всем, пожалуй, стоит запомнить: «Buy less, choose well, make it last» («Покупайте меньше, выбирайте хорошо, продлевайте жизнь»). Осознанное потребление и отношение ко всему, что нас окружает — главный принцип ухода от губительного влияния fast fashion. Покупая меньше, выбирая экологичные бренды, обмениваясь одеждой, мы действительно станем больше уважать себя, свой гардероб, труд людей, занятых в индустрии, заботиться об окружающей среде.
Совет 6. Анализируйте
Перед тем, как купить очередную вещь, будь то необходимый предмет спортивной или туристической экипировки, повседневная или праздничная одежда, задайте себе несколько простых вопросов:
- Мне действительно нужно это купить или я могу обойтись без этой вещи?
- Как часто я буду ее использовать?
- Могу ли я купить этот предмет одежды/экипировки из вторых рук или одолжить у друзей?
- Насколько экологично и этично произведен этот продукт?
- Насколько этот продукт качественен и долговечен?
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