Рената Литвинова, Николь Кидман и Наоми Кэмпбелл на кутюрном показе Balenciaga

При создании коллекции Демна вдохновлялся архивами модного дома, а именно работами Кристобаля Баленсиага периода 50-х-70-ых годов, и при этом остался верен себе. Так часть кутюрных образов состоит из повседневных вещей: денима, футболок, часть — из платьев в пол, часть — из комбинезонов и платьев из японского неопрена, имитирующего резину и созданного в 1985 году для Кристобаля. Главными аксессуарами коллекции стали сумки-колонки — результат сотрудничества Balenciaga и компании элитной техники Bang & Olufsen, и маски, полностью закрывающие лицо, разработанные в тандеме с Mercedes. Кроме того, в кутюрную коллекцию вошла парка из коллаборации модного дома и бренда Helly Hansen.