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Лиззо, Билли Портер, Саммер Уолкер и другие гости премии BET Awards 2022

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В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения BET Awards 2022. Премия вручается темнокожим представителям развлекательной индустрии США. Звание лучшей актрисы досталось Зендее, лучшим R&B/поп-исполнитель стал The Weeknd, лучшим хип-хоп исполнителем — Кендрик Ламар, а исполнительницей — Megan Thee Stallion. На красной дорожке BET Awards этого года отметились Лиззо, Билли Портер, Синтия Эриво, Тараджи Хенсон — ведущая церемонии, Жанель Монэ. Собрали запоминающиеся образы, но первое место в категории «самые яркие» несомненно отдаем певице Саммер Уолкер.

Amy Sussman/Getty Images

Лиззо в Gucci

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Саммер Уолкер в Laurel Street

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Билли Портер в Rick Owens

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Жанель Монэ в Roberto Cavalli

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Кои Лерэй в Alexander Wang

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Тараджи Хенсон в Tom Ford

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Биа в Jean Paul Gaultier

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Муни Лонг в Carolina Herrera

Amy Sussman/Getty Images

Марсэй Мартин в Dolce & Gabbana

Paras Griffin/Getty Images for BET

Акира Акбар в Dior

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Нови Браун в La Falaise Dion

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Серайя в Atelier Biser

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET

Элла Май в Carolina Herrera

Amy Sussman/Getty Images

Лина Уэйт в Casablanca

Amy Sussman/Getty Images

Виктория Моне в Magda Butrym

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