Лиззо, Билли Портер, Саммер Уолкер и другие гости премии BET Awards 2022

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения BET Awards 2022. Премия вручается темнокожим представителям развлекательной индустрии США. Звание лучшей актрисы досталось Зендее, лучшим R&B/поп-исполнитель стал The Weeknd, лучшим хип-хоп исполнителем — Кендрик Ламар, а исполнительницей — Megan Thee Stallion. На красной дорожке BET Awards этого года отметились Лиззо, Билли Портер, Синтия Эриво, Тараджи Хенсон — ведущая церемонии, Жанель Монэ. Собрали запоминающиеся образы, но первое место в категории «самые яркие» несомненно отдаем певице Саммер Уолкер.
Лиззо в Gucci
Саммер Уолкер в Laurel Street
Билли Портер в Rick Owens
Жанель Монэ в Roberto Cavalli
Кои Лерэй в Alexander Wang
Тараджи Хенсон в Tom Ford
Биа в Jean Paul Gaultier
Муни Лонг в Carolina Herrera
Марсэй Мартин в Dolce & Gabbana
Акира Акбар в Dior
Синтия Эриво в Louis Vuitton
Нови Браун в La Falaise Dion
Серайя в Atelier Biser
Элла Май в Carolina Herrera
Лина Уэйт в Casablanca
Виктория Моне в Magda Butrym
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