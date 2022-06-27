Лиззо, Билли Портер, Саммер Уолкер и другие гости премии BET Awards 2022

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения BET Awards 2022. Премия вручается темнокожим представителям развлекательной индустрии США. Звание лучшей актрисы досталось Зендее, лучшим R&B/поп-исполнитель стал The Weeknd, лучшим хип-хоп исполнителем — Кендрик Ламар, а исполнительницей — Megan Thee Stallion. На красной дорожке BET Awards этого года отметились Лиззо, Билли Портер, Синтия Эриво, Тараджи Хенсон — ведущая церемонии, Жанель Монэ. Собрали запоминающиеся образы, но первое место в категории «самые яркие» несомненно отдаем певице Саммер Уолкер.