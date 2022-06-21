После двухлетнего перерыва в Петербург возвращается проект «Ассоциации». Он снова объединит титанов фэшн-индустрии и высокое искусство

Напомним, что представляют собой «Ассоциации». Проект ежегодно (два года он был на паузе из-за пандемии) проводит музей-заповедник «Царское Cело». Это коллаборация дизайнеров и представителей искусства. Показы, которые ставят приглашенные режиссеры, проходят в Екатерининском парке и собирают несколько петербургских дизайнеров-участников. Гостем шоу может стать любой посетитель парка — нужно только купить входной билет (170 рублей). Организаторы советуют сделать это через сайт, чтобы не стоять в очередях.