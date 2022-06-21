После двухлетнего перерыва в Петербург возвращается проект «Ассоциации». Он снова объединит титанов фэшн-индустрии и высокое искусство

В музей-заповедник «Царское Село» в эту субботу, 25 июня, вернется арт-проект «Ассоциации» — ежегодное театрализованное дефиле, над которым работают лучшие режиссеры и дизайнеры Петербурга. Темой этого года стала опера, место режиссера-постановщика занял художественный руководитель-директор музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров, а среди участников титаны петербургской фэшн-индустрии — Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди.
Напомним, что представляют собой «Ассоциации». Проект ежегодно (два года он был на паузе из-за пандемии) проводит музей-заповедник «Царское Cело». Это коллаборация дизайнеров и представителей искусства. Показы, которые ставят приглашенные режиссеры, проходят в Екатерининском парке и собирают несколько петербургских дизайнеров-участников. Гостем шоу может стать любой посетитель парка — нужно только купить входной билет (170 рублей). Организаторы советуют сделать это через сайт, чтобы не стоять в очередях.
Показы будут длиться в течение всего дня — шоу состоит из трех повторяющихся актов. Каждый гость получит расписание на входе в парк. Режиссер Юрий Александров рассказал (не без интриги), что ждет зрителей. Янис Чималиди устроит погружение в петровскую эпоху, Стас Лопаткин соединит высокую оперу и культурные коды эпохи 60-х, Лилия Киселенко расскажет театрализованную историю из жизни Екатерины II, а Татьяна Парфенова переосмыслила историю Снегурочки, ее шоу будет построено на хороводах и обрядах.
25 июня, с 13:00 до 18:30
Музей-заповедник «Царское Село», Екатерининский парк
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