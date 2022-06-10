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Компания Mercury стала партнером ледового шоу «Аленький Цветочек»

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При поддержке ювелирной компании Mercury в Сочи состоится гастрольный тур ледового шоу «Аленький Цветочек». Он пройдет с 1 июля по 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк».

пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury

Главные роли в постановке исполнят многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр в командном зачете Виктория Синицина и Никита Кацалапов, звезда фигурного катания, действующая обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов Камила Валиева, первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское золото в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира Алина Загитова, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев; а также двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многократные чемпионы России и Европы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. В звеездный состав шоу входят и другие именитые спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призееры и чемпионы международных соревнований.

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