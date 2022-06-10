Компания Mercury стала партнером ледового шоу «Аленький Цветочек»

Главные роли в постановке исполнят многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр в командном зачете Виктория Синицина и Никита Кацалапов, звезда фигурного катания, действующая обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов Камила Валиева, первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское золото в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира Алина Загитова, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев; а также двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многократные чемпионы России и Европы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. В звеездный состав шоу входят и другие именитые спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призееры и чемпионы международных соревнований.