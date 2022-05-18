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Адриана Лима, Ксавье Долан, Конор Макгрегор и другие гости вечеринки Chopard в Каннах

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Ювелирная компания Chopard провела в день открытия Каннского кинофестиваля свою традиционную вечеринку Gentlemen's Evening. На ней отметились легендарные гонщики и официальные амбассадоры Chopard Джеки Икс и Ромен Дюма, а также звездные гости.

пресс-служба Chopard

Адриана Лима

пресс-служба Chopard

Ксавье Долан

пресс-служба Chopard

Жозефин Скривер

пресс-служба Chopard

Жозефин Скривер

пресс-служба Chopard

Конор Макгрегор

пресс-служба Chopard

Жасмин Тукс

пресс-служба Chopard

Леди Амелия и Элиза Спенсер

пресс-служба Chopard

Леди Амелия Спенсер

пресс-служба Chopard

Наталья Капчук

пресс-служба Chopard

Уильям Абади

Так среди гостей были замечены режиссер Ксавье Долан, модели Адриана Лима, Жасмин Тукс и Жозефин Скривер, спортсмен Конор Макгрегор, племянницы принцессы Дианы леди Амелия и Элиза Спенсер, члены жюри конкурса «Особый взгляд» Иоанна Кулиг и Бенжамин Биолэй. Ювелирная компания выступает официальным партнером Каннского кинофестиваля уже 25 лет и традиционно устраивает мероприятия в Каннах. Вечеринка Gentlemen's Evening этого года прошла на крыше Chopard.

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