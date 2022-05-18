Адриана Лима, Ксавье Долан, Конор Макгрегор и другие гости вечеринки Chopard в Каннах

Так среди гостей были замечены режиссер Ксавье Долан, модели Адриана Лима, Жасмин Тукс и Жозефин Скривер, спортсмен Конор Макгрегор, племянницы принцессы Дианы леди Амелия и Элиза Спенсер, члены жюри конкурса «Особый взгляд» Иоанна Кулиг и Бенжамин Биолэй. Ювелирная компания выступает официальным партнером Каннского кинофестиваля уже 25 лет и традиционно устраивает мероприятия в Каннах. Вечеринка Gentlemen's Evening этого года прошла на крыше Chopard.