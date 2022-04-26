Бренд URBANTIGER сделал фотопроект «Планета — исчезающий вид» и покажет его в четырех городах

Экомарка из Петербурга URBANTIGER решила привлечь внимание к проблеме накопления пластикового мусора и загрязнения Планеты. Для этого команда бренда создала экологичный фотопроект «Планета — исчезающий вид». Он состоит из снимков животных, пострадавших от загрязнения человеком их мест обитания, и фотометафор с моделями. В проект вошли 12 фотографий. Реквизит и весь пластик, использованный во время съемки, URBANTIGER сдали на переработку.
Анастасия Пиорунская
основатель и бренд-директор URBANTIGER
«Мы реализуем различные проекты, чтобы поднимать тему экологии и важность осознанного потребления как самостоятельно, так и с друзьями бренда. И сегодня мы хотим представить особенный фотопроект, посвященный глобальной проблеме накопления мусора и его переработки. Мы верим, что это поможет обратить внимание людей на их повседневные привычки, которые формируют не только образ жизни, но и отношение к окружающей среде: заботьтесь о природе, берегите себя».
Фотовыставка «Планета — исчезающий вид» стартует на этой неделе в четырех городах России и продлится до конца мая. Посмотреть снимки можно в Петербурге в ТРЦ «Охта Молл», в Москве в ТРЦ «Авиапарк», в Тюмени в ТРЦ «Кристалл», в Нижнем Новгороде в ТРЦ «Фантастика».
Автор работ проекта — фотограф Дмитрий Исхаков. В роли моделей выступили друзья бренда, которым не безразлично будущее Планеты и которые уже сегодня, каждый по-своему, вносят свой вклад в процесс сбора и переработки мусора: Александра Чарно (99RECYCLE), Михаил Антонов («Экосборка»), Дмитрий Гутман (SOEMZ), Виктория Сафронова («Экотехнологии»), Дарья Алексеева («Второе дыхание»), Lina Roy (иллюстратор, экоактивистка), Олеся Беспёрстова (NOPLASTICISFANTASTIC), Аида (СМИ об осознанном потреблении ШЭР), Анастасия Базарнова («СОБИРАТОР»), Зоя Яровицына (стендап-комик, поддерживает экодвижение), Инесса Генералова (экоактивистка), Анастасия Пиорунская (основатель бренда URBANTIGER).
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