Бренд URBANTIGER сделал фотопроект «Планета — исчезающий вид» и покажет его в четырех городах

основатель и бренд-директор URBANTIGER

«Мы реализуем различные проекты, чтобы поднимать тему экологии и важность осознанного потребления как самостоятельно, так и с друзьями бренда. И сегодня мы хотим представить особенный фотопроект, посвященный глобальной проблеме накопления мусора и его переработки. Мы верим, что это поможет обратить внимание людей на их повседневные привычки, которые формируют не только образ жизни, но и отношение к окружающей среде: заботьтесь о природе, берегите себя».