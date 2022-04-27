Hublot и Такаси Мураками представили две совместные NFT-работы

На NFT-работах изображен улыбающийся цветок с озорной улыбкой — культовый символ творчества Мураками и его художественного движения Superflat. Первый NFT, основанный на версии All Black, выпущен ограниченным тиражом в 216 экземпляров, а второй, воссоздающий цвета эксклюзивной версии Sapphire Rainbow, — ограниченным тиражом в 108 экземпляров. Доступны они для владельцев соответствующих моделей часов. В мае Hublot запустит площадку, на которой владельцы смогут обменивать свои NFT.