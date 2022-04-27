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Hublot и Такаси Мураками представили две совместные NFT-работы

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пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Швейцарский часовой бренд и Такаси Мураками создали две цифровые работы. В их основе — часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black и Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow — первые две модели, которые Hublot и японский художник выпустили совместно в 2021 году.

пресс-служба Hublot

Такаси Мураками прокомментировал новую коллаборацию с брендом так: «Продолжение моего художественного сотрудничества с Hublot с использованием новых форм художественного выражения, таких как NFT, кажется естественным способом развития наших отношений».

пресс-служба Hublot

На NFT-работах изображен улыбающийся цветок с озорной улыбкой — культовый символ творчества Мураками и его художественного движения Superflat. Первый NFT, основанный на версии All Black, выпущен ограниченным тиражом в 216 экземпляров, а второй, воссоздающий цвета эксклюзивной версии Sapphire Rainbow, — ограниченным тиражом в 108 экземпляров. Доступны они для владельцев соответствующих моделей часов. В мае Hublot запустит площадку, на которой владельцы смогут обменивать свои NFT.

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