Hublot и Такаси Мураками представили две совместные NFT-работы

Швейцарский часовой бренд и Такаси Мураками создали две цифровые работы. В их основе — часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black и Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow — первые две модели, которые Hublot и японский художник выпустили совместно в 2021 году.
Такаси Мураками прокомментировал новую коллаборацию с брендом так: «Продолжение моего художественного сотрудничества с Hublot с использованием новых форм художественного выражения, таких как NFT, кажется естественным способом развития наших отношений».
На NFT-работах изображен улыбающийся цветок с озорной улыбкой — культовый символ творчества Мураками и его художественного движения Superflat. Первый NFT, основанный на версии All Black, выпущен ограниченным тиражом в 216 экземпляров, а второй, воссоздающий цвета эксклюзивной версии Sapphire Rainbow, — ограниченным тиражом в 108 экземпляров. Доступны они для владельцев соответствующих моделей часов. В мае Hublot запустит площадку, на которой владельцы смогут обменивать свои NFT.
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