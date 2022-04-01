Скончался легендарный фэшн-фотограф Патрик Демаршелье. Вот 10 его культовых работ

В возрасте 78 лет скончался легенда модной фотографии Патрик Демаршелье. Он вошел в историю как культовый автор коммерческих снимков, мастер эстетики «случайного кадра» и обнаженной фотографии. О смерти фотографа сообщили его близкие.
Патрик Демаршелье снимал для американских, французских и британский модных журналов: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Rolling Stone, а также для календаря Pirelli, работал с такими супермоделями, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Кейт Мосс, Паулина Поризкова, сотрудничал с модными и бьюти-домами Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Inc., Armani, Chanel, Gap, Versace, L’Oréal, Lancôme. Кроме того, Патрик Демаршелье — автор культовых фотографий принцессы Дианы.
Среди особенностей работ Патрика Демаршелье — эстетика «случайного кадра». Фотограф говорил: «Мне не нравится чувство, что между мной и портретируемыми стоит фотокамера, поэтому я делаю все возможное, чтобы они об этом забыли». К этому же методу Демаршелье прибегал, создавая снимки в стиле «ню». И такой подход, безусловно, работал.
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