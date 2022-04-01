Скончался легендарный фэшн-фотограф Патрик Демаршелье. Вот 10 его культовых работ

Среди особенностей работ Патрика Демаршелье — эстетика «случайного кадра». Фотограф говорил: «Мне не нравится чувство, что между мной и портретируемыми стоит фотокамера, поэтому я делаю все возможное, чтобы они об этом забыли». К этому же методу Демаршелье прибегал, создавая снимки в стиле «ню». И такой подход, безусловно, работал.