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Конкурс «Новые имена в моде» — 2022 стартовал

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Сегодня стартовал конкурс «Новые имена в моде», который в этом году проходит в измененном формате. «Собака.ru» отказалась от читательского голосования и проведения финального показа, но, несмотря на это, с работами дизайнеров-участников «Новых имен в моде» — 2022 уже можно познакомиться.

Все заявки, которые прошли нашу модерацию, опубликованы на сайте. На следующей неделе мы расскажем о членах экспертного совета, которые и определят победителей этого года. Итоги конкурса «Новые имена в моде» — 2022 мы объявим в конце апреля на сайте, а также в майском номере журнала «Собака.ru».

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