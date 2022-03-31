Конкурс «Новые имена в моде» — 2022 стартовал

Все заявки, которые прошли нашу модерацию, опубликованы на сайте. На следующей неделе мы расскажем о членах экспертного совета, которые и определят победителей этого года. Итоги конкурса «Новые имена в моде» — 2022 мы объявим в конце апреля на сайте, а также в майском номере журнала «Собака.ru».