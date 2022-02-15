Никаких больше коричневых костюмов! Как изменился и из чего состоит современный деловой стиль?

«Я люблю костюмы с детства — с первого класса родители шили мне на сезон (сезон!!! — Прим. ред.) несколько вариантов по силуэту и цвету. Для мужчины, особенно юриста, это своего рода доспехи, в которых ты приобретаешь статус в глазах своих оппонентов в судах. Я всё шью на заказ по своим лекалам у портного, исключительно из английской шерсти. Все мои made-to-measure костюмы можно считать произведениями искусства. Несколько готовых тоже есть — в основном Brioni и Loro Piana. Но я бы особенно выделил смокинг — как портал в те времена, когда в светском обществе ценили честь и благородство. Сейчас оно стало потребительским, и костюмы ситуации не помогут. У людей другие ценности, в том числе в одежде».