Никаких больше коричневых костюмов! Как изменился и из чего состоит современный деловой стиль?

Депутатский костюм отвратительного коричневого цвета, который превращает мужчину в шкаф? Спасибо, что этот лук себя (почти) изжил. Все легче отличить сотрудника корпорации (синий костюм, белая рубашка) от бизнесмена с дипломом «Сколково» — свитер Balenciaga, косуха Saint Laurent и винтажные казаки. Кстати, IT-и Tech-гуру тоже не всегда про дуровскую футболку в облипку. Смотрите сами.
Михаил Соколов
сооснователь сообщества Italy & Co
«Я стараюсь одеваться в зависимости от формата встреч. Выбираю то, в чем удобно, не люблю наряжаться. Но мне нравится комбинировать цвета. Если отправляюсь на деловую встречу, то выбираю неформальные пиджаки и брюки Maison Margiela, минималистично-практичных The Row или богемную Ann Demeulemeester. Мне нравится итальянское понятие sprezzatura — легкая небрежность (но на деле тщательно рассчитанная) в комбинации пиджаков с брюками, цветными носками, платками, галстуками. Этим в совершенстве владеют участники флорентийской выставки мужской моды Pitti Uomo. Я так не умею, но всегда обращаю внимание на подобный стиль».
Наследник холдинга Ginza Project, несмотря на сложный для ресторанного бизнеса год, открыл два ресторана-блокбастера Grecco и Mercado del Sol, и ура — в них принято наряжаться. Берем пример с самого Марка — амбассадора идеальных костюмов made-to-measure от Tom Ford, которые он заказывает в Милане, и смокингов Dolce & Gabbana.
Григорий Васинкевич
бизнес-ангел, серийный предприниматель, сооснователь игровой студии Neon Banana и проекта StudyWorld, основатель инвестиционного клуба Neon Ventures
Часы Omega
«Современный бизнесмен со сколковским провенансом почти всегда выберет smart casual — удобные джинсы, футболку, рубашку или худи, кроссовки или кеды. Я именно так и одеваюсь, так как занимаюсь tech-сферой. Но если бы мне нужно было ходить на совещания в РЖД, пришлось бы купить костюм».
«Я люблю костюмы с детства — с первого класса родители шили мне на сезон (сезон!!! — Прим. ред.) несколько вариантов по силуэту и цвету. Для мужчины, особенно юриста, это своего рода доспехи, в которых ты приобретаешь статус в глазах своих оппонентов в судах. Я всё шью на заказ по своим лекалам у портного, исключительно из английской шерсти. Все мои made-to-measure костюмы можно считать произведениями искусства. Несколько готовых тоже есть — в основном Brioni и Loro Piana. Но я бы особенно выделил смокинг — как портал в те времена, когда в светском обществе ценили честь и благородство. Сейчас оно стало потребительским, и костюмы ситуации не помогут. У людей другие ценности, в том числе в одежде».
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