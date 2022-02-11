Посмотрите на весенне-летнюю кампанию Sandro, посвященную полету и молодости

Sandro представили свой новый кампейн. Рекламная кампания французского бренда сезона весна-лето 2022 получила название Fly Away. Она рассказывает историю о молодости, полете и свободе. Героями съемки стала группа друзей, которые живет в гармонии с природой, создают собственный мир и стремятся к мечте.
Фотограф: Бруно Штауб
Стилист: Джо МакКенна
Модели: Тайан Скотт, Луи Роберт, Тианна Сент-Луис, Такфаринес Бенгана, Кристин Мунезеро
Арт-дирекшн: Atelier Franck Durand
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