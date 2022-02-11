Посмотрите на весенне-летнюю кампанию Sandro, посвященную полету и молодости

Sandro представили свой новый кампейн. Рекламная кампания французского бренда сезона весна-лето 2022 получила название Fly Away. Она рассказывает историю о молодости, полете и свободе. Героями съемки стала группа друзей, которые живет в гармонии с природой, создают собственный мир и стремятся к мечте.