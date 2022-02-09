Адель, Эд Ширан, Оливия Родриго и другие звезды на премии BRIT Awards-2022

В Лондоне прошла церемония награждения премии BRIT Awards-2022. Абсолютной победительницей этого года стала певица Адель — она забрала три из четырех главных наград: «лучшая исполнительница», «лучший альбом» и «песня года». Адель лидировала и по количеству образов: для красной ковровой дорожки она выбрала черное платье со шлейфом Armani Prive, для выступления — платье из кутюрной коллекции Valentino, кастомизированное креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли, а для получения наград — мини-платье украинского бренда Marianna Senchina. Среди победителей BRIT Awards-2022 также Эд Ширан, Билли Айлиш, Оливии Родриго.
Адель в Armani Prive
Адель в Valentino
Адель в Marianna Senchina
Эд Ширан в Etro
Оливия Родриго в Alexandre Vauthier
Группа Maneskin в Gucci
Холли Хамберстон в Gucci
Грифф
Майя Джама в Monot
Литтл Симз в Prada
Таллия Сторм в Mugler
Том Дейли в Louis Vuitton
Энн-Мари в Philosophy di Lorenzo Serafini
Грейси в Miu Miu
Группа Glass Animals в Gucci
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.