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Адель, Эд Ширан, Оливия Родриго и другие звезды на премии BRIT Awards-2022

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В Лондоне прошла церемония награждения премии BRIT Awards-2022. Абсолютной победительницей этого года стала певица Адель — она забрала три из четырех главных наград: «лучшая исполнительница», «лучший альбом» и «песня года». Адель лидировала и по количеству образов: для красной ковровой дорожки она выбрала черное платье со шлейфом Armani Prive, для выступления — платье из кутюрной коллекции Valentino, кастомизированное креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли, а для получения наград — мини-платье украинского бренда Marianna Senchina. Среди победителей BRIT Awards-2022 также Эд Ширан, Билли Айлиш, Оливии Родриго.

Gareth Cattermole/Getty Images

Адель в Armani Prive

Gareth Cattermole/Getty Images

Адель в Valentino

Kate Green/Getty Images

Адель в Marianna Senchina

Gareth Cattermole/Getty Images

Эд Ширан в Etro

Gareth Cattermole/Getty Images

Оливия Родриго в Alexandre Vauthier

Gareth Cattermole/Getty Images

Группа Maneskin в Gucci

Gareth Cattermole/Getty Images

Холли Хамберстон в Gucci

Gareth Cattermole/Getty Images

Грифф

Gareth Cattermole/Getty Images

Майя Джама в Monot

Gareth Cattermole/Getty Images

Литтл Симз в Prada

Gareth Cattermole/Getty Images

Таллия Сторм в Mugler

Gareth Cattermole/Getty Images

Том Дейли в Louis Vuitton

Gareth Cattermole/Getty Images

Энн-Мари в Philosophy di Lorenzo Serafini

Gareth Cattermole/Getty Images

Грейси в Miu Miu

Gareth Cattermole/Getty Images

Группа Glass Animals в Gucci

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