Адель, Эд Ширан, Оливия Родриго и другие звезды на премии BRIT Awards-2022

В Лондоне прошла церемония награждения премии BRIT Awards-2022. Абсолютной победительницей этого года стала певица Адель — она забрала три из четырех главных наград: «лучшая исполнительница», «лучший альбом» и «песня года». Адель лидировала и по количеству образов: для красной ковровой дорожки она выбрала черное платье со шлейфом Armani Prive, для выступления — платье из кутюрной коллекции Valentino, кастомизированное креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли, а для получения наград — мини-платье украинского бренда Marianna Senchina. Среди победителей BRIT Awards-2022 также Эд Ширан, Билли Айлиш, Оливии Родриго.