Что мы будем носить завтра? Рассказывают дизайнеры и по совместительству best dressed Петербурга

Дизайнеры и ювелиры уже сегодня подумали о том, что вы будете носить завтра. Они открывают новые смыслы в моде, первыми примеряя апсайкл-шубы и грилзы. В общем, #модаэторабота!
«“Одеваться как петербуржец” означает уметь круто стилизовать масс-маркет, кастомизировать винтаж, обращать внимание на осознанное потребление и делать акцент на уникальных качественных вещах. Я слежу за всеми тенденциями и вижу, что в мире перепроизводство одинакового — спортивных костюмов, худи, базовых луков. Мне бы хотелось, чтобы создавалось больше самобытного, чтобы у всего было ДНК. Мечтаю, чтобы вещи, которые придумываю я, обладали вау-эффектом, чтобы их передавали по наследству. Еще я очень люблю необычные ткани, особенно жаккард!»
Матвиенко — вечная ценность листинга best dressed в Петербурге: Голливуд у нас дома. А инстаграм соосновательницы бренда JM Studio не только великий источник познания жизни, но и азбука классического стиля. Даже на льду Байкала в –25 °С выглядеть сногсшибательно — это искусство.
Ультрамини с казаками, шелковые блузы с джинсовыми шортами, оверсайз-костюмы или плащи на голое тело — у основательницы бренда Autentiments мы учимся богемному (и — о, пуританский Петербург — сексуальному!) шику. Луки собственной марки Анна носит с босоножками с перьями марабу от Saint Laurent, клатчами Сeline и очками местного бренда Refaced.
«Переосмысление гендерных стереотипов — вот актуальная тенденция. Это проявляется и в цвете, и в ткани, и в форме. У меня есть свитер розового — вырви глаз — цвета, и я его очень люблю. В мужской стиль добавился жемчуг, mesh. Какие-то вещи, например, широкие кожаные брюки, я покупаю в женских отделах, потому что до мужского супертренды докатываются намного дольше. Да, еще мне кажется немного притворной тема разумного потребления. Я вижу, в каком диком объеме все производится — и с нереально разожравшимися аппетитами делать меньше не получится. А с модой у меня любовь. Кто-то обожает рисовать, кто-то лепить, кто-то моду. Мне, например, всегда нравилось отмечать, как выглядят люди. В детстве котировал боевики, где все мужчины были в брюках карго, а еще карате — из-за кимоно! Помню, как упрашивал маму купить мне такое же».
В этом сезоне идеолог бренда 404 Not Found сделала лимитированную коллаборацию с Покрасом Лампасом — художник вручную расписал десять вещей ее бренда. А еще Алена выпустила апсайкл-коллекцию из 15 винтажных шуб — мех был почищен специальным способом, с помощью деревянных опилок, мастера переделали крой на актуальный и поменяли подкладки. Теперь 404 Not Found еще и ателье: за индпошивом самых дерзких «голых» платьев, которые придумывает (и выгуливает!) Феликсова — сюда.
«Я с детства шью себе одежду, люблю, когда образ можно складывать, как конструктор. Меня все просили сделать коллекцию, но я остановилась на идее ателье — мне важно иметь возможность посадить вещь на любую фигуру и рост. Очень люблю ткани — могу выбирать их часами и закупать километрами. А пуговицы! Это же отдельный вид наслаждения. Свой стиль я в шутку называю «бомж-богемик», обожаю платья с грубой обувью, казаки с трениками или свадебным платьем, специально порванные вещи, пиджаки и пальто, в которые поместятся десять меня. Сейчас меня очень радуют винтажный пиджак, полностью расшитый бисером от Oscar de la Renta, пиджак Balenciaga, как будто разодранный кошкой, и винтажные серьги Chanel».
Ювелир русских рэперов Дмитрий Кузнецов когда-то рисовал граффити, был графическим дизайнером и фотографом, но геммологическое образование взяло свое — и вот грилзы его бренда Mozi J носит Недры, массивные подвески, усыпанные бриллиантами, — Моргенштерн, а серьги в виде единорога — Даня Милохин. Сам Дмитрий не очень увлечен bling-bling, разве что носит кастомизированные часы (у Элджея подобных две пары), а одеваться предпочитает по классике — Heron Preston, Louis Vuitton и панамки Gucci.
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