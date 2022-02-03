Что мы будем носить завтра? Рассказывают дизайнеры и по совместительству best dressed Петербурга

«Переосмысление гендерных стереотипов — вот актуальная тенденция. Это проявляется и в цвете, и в ткани, и в форме. У меня есть свитер розового — вырви глаз — цвета, и я его очень люблю. В мужской стиль добавился жемчуг, mesh. Какие-то вещи, например, широкие кожаные брюки, я покупаю в женских отделах, потому что до мужского супертренды докатываются намного дольше. Да, еще мне кажется немного притворной тема разумного потребления. Я вижу, в каком диком объеме все производится — и с нереально разожравшимися аппетитами делать меньше не получится. А с модой у меня любовь. Кто-то обожает рисовать, кто-то лепить, кто-то моду. Мне, например, всегда нравилось отмечать, как выглядят люди. В детстве котировал боевики, где все мужчины были в брюках карго, а еще карате — из-за кимоно! Помню, как упрашивал маму купить мне такое же».