Bulgari стали партнером российского психологического триллера «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли

3 февраля в российском прокате стартует картина «Другое имя». Это психологический триллер, в котором главную роль сыграла актриса Светлана Ходченкова. Римский ювелирно-часовой дом Bulgari поддерживает выход картины и представляет режиссерский трейлер и несколько кадров из нее.
продюсер фильма
«Ядро нашей творческой и продюсерской группы — женщины. На фоне сложно закрученного и вроде бы неспешно развивающегося сюжета нам было важно передать свое видение современной женщины. Причем необязательно в России — в проекте приняли участие европейские коллеги. Главную мужскую роль исполнил известный немецкий актер Якоб Диль, в продюсировании участвовали компании из Болгарии и Германии. Наша особая благодарность Дому BULGARI, известному своей приверженностью сильным женским характерам, будь то на экране или в реальной жизни».
За роль в фильме «Другое имя» Светлана Ходченкова получила приз на лондонском кинофестивале The Golden Unicorn Awards.
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