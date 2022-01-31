Dolce & Gabbana выпустили сумку с ведущим «Следствие вели...» Леонидом Каневским! А, показалось. Или нет?

Сам Леонид Каневский уже оценил сходство — ведущий выложил скрин сумки в инстаграм и задался ироничным вопросов о том, как ему получить свой гонорар. Подписчики Каневского оценили аксессуар и выразили желание заполучить «сумку с кумиром».