Dolce & Gabbana выпустили сумку с ведущим «Следствие вели...» Леонидом Каневским! А, показалось. Или нет?

Модный дом Dolce & Gabbana выпустил сумку, украшенную изображениями персонажей, которые российской аудитории могут напомнить ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского. На шопере бренда нарисованы три героя в разных вариантах костюма, шляпах, с густыми бровями и со знаковой чертой визуального образа Каневского — усами.
Сам Леонид Каневский уже оценил сходство — ведущий выложил скрин сумки в инстаграм и задался ироничным вопросов о том, как ему получить свой гонорар. Подписчики Каневского оценили аксессуар и выразили желание заполучить «сумку с кумиром».
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