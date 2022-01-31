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Dolce & Gabbana выпустили сумку с ведущим «Следствие вели...» Леонидом Каневским! А, показалось. Или нет?

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Модный дом Dolce & Gabbana выпустил сумку, украшенную изображениями персонажей, которые российской аудитории могут напомнить ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского. На шопере бренда нарисованы три героя в разных вариантах костюма, шляпах, с густыми бровями и со знаковой чертой визуального образа Каневского — усами.

Сам Леонид Каневский уже оценил сходство — ведущий выложил скрин сумки в инстаграм и задался ироничным вопросов о том, как ему получить свой гонорар. Подписчики Каневского оценили аксессуар и выразили желание заполучить «сумку с кумиром».

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