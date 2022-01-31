18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Бренд Nina Ricci покинули креативные директоры — Рашеми Боттер и Лиси Херребру

Поделиться:

Дизайнеры Рашеми Боттер и Лиси Херребру покидают пост креативных директоров Nina Ricci. Представители бренда сообщили об этом в понедельник, издание WWD отметило, что уход дизайнеров — обоюдное решение обеих сторон. О том, кто займет место креативного директора Nina Ricci, пока неизвестно.

Stefan Knauer/Getty Images for MBFW

Рашеми Боттер и Лиси Херребру возглавляли бренд три с половиной года — пара была назначена на свою должность в 2018 году сразу через несколько месяцев после того, как завоевала главный приз на Международном фестивале моды и фотографии в Йере и вышла в финал премии LVMH. На премии дизайнеры представляли свой бренд мужской одежды Botter.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: