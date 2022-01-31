Бренд Nina Ricci покинули креативные директоры — Рашеми Боттер и Лиси Херребру

Рашеми Боттер и Лиси Херребру возглавляли бренд три с половиной года — пара была назначена на свою должность в 2018 году сразу через несколько месяцев после того, как завоевала главный приз на Международном фестивале моды и фотографии в Йере и вышла в финал премии LVMH. На премии дизайнеры представляли свой бренд мужской одежды Botter.