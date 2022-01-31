Бренд Nina Ricci покинули креативные директоры — Рашеми Боттер и Лиси Херребру

Дизайнеры Рашеми Боттер и Лиси Херребру покидают пост креативных директоров Nina Ricci. Представители бренда сообщили об этом в понедельник, издание WWD отметило, что уход дизайнеров — обоюдное решение обеих сторон. О том, кто займет место креативного директора Nina Ricci, пока неизвестно.
Рашеми Боттер и Лиси Херребру возглавляли бренд три с половиной года — пара была назначена на свою должность в 2018 году сразу через несколько месяцев после того, как завоевала главный приз на Международном фестивале моды и фотографии в Йере и вышла в финал премии LVMH. На премии дизайнеры представляли свой бренд мужской одежды Botter.
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