Как бы выглядели логотипы Puma и Lacoste в XIV веке? Художник из Петербурга создает эмблемы брендов в стиле Страдающего Средневековья

Художник Илья Сталлоне из Петербурга соединил, казалось бы, несоединимое — эстетику Страдающего Средневековья и логотипы современных мировых брендов.
В серии работ Medieval branding, которые художник публикует в своем инстаграм-аккаунте, есть как фантазийные эмблемы фэшн-брендов, например, Puma и Lacoste, так и социальных сетей — YouTube и Instagram. Также через призму Страдающего Средневековья Илья Сталлоне пропустил PlayBoy, Audi, Windows, Burger King, Firefox и Starbucks.
Публикации сопровождаются подписью: «Part 1», так что ждем не только продолжения не только этой серии, но и второй части работ.
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