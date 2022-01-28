Как бы выглядели логотипы Puma и Lacoste в XIV веке? Художник из Петербурга создает эмблемы брендов в стиле Страдающего Средневековья

В серии работ Medieval branding, которые художник публикует в своем инстаграм-аккаунте, есть как фантазийные эмблемы фэшн-брендов, например, Puma и Lacoste, так и социальных сетей — YouTube и Instagram. Также через призму Страдающего Средневековья Илья Сталлоне пропустил PlayBoy, Audi, Windows, Burger King, Firefox и Starbucks.