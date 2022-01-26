Культовые кинообразы «Завтрака у Тиффани» и «Семейки Тененбаум»: кто придумал одеть Одри Хепберн в легендарное черное платье, а Гвинет Пэлтроу в шубу?

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Мода в кино. От Givenchy для "Завтрак у Тиффани" до Prada в «Отель «Гранд Будапешт», написанная фэшн-аналитиком, создателем сайта Clothes on Film, колумнистом французских Vogue и Forbes Кристофером Лаверти. Автор предлагает погрузиться в подробное исследование культовых кинообразов, объясняя, почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе картин, а также оценить вклад фэшн-дизайнеров в кинематограф. Бонусом — иллюстрации в виде кадров из фильмов, образов с модных показов и рабочих эскизов. «Собака.ru» публикует отрывок, посвященный киноработам дома Fendi, который создал костюмы для лент «Семейный портрет в интерьере» (1974), «Век невинности» (1993), «Ослепленный желаниями» (2000), и «Семейка Тененбаум» (2001).
Fendi прочно связан с кинематографом. Модный дом стремится подчеркнуть тот факт, что его участие в более чем 30 картинах — это совместная работа с художниками по костюмам. В Fendi понимают, что значит появление на экране костюма их бренда, и счастливы принять все связанные с ним нюансы, от восхитительного норкового манто на Мадонне в фильме «Эвита» (1996) до кричащего жакета из красного меха с отделкой из лакированной кожи и красных кожаных сапог на Элизабет Херли в фильме «Ослепленный желаниями» (2000). Даже за пределами кинематографа одежда от Fendi — это не только мода, но и костюм. Она говорит об определенном типе личности, временами олицетворяющей изысканность, временами китч, но всегда богатство.
Карл Лагерфельд за чертежной доской в Германии в 1984 году. Лагерфельд, по существу, сделал бренд Fendi, запустив его первый лейбл прет-а-порте
Компания Fendi была основана в 1918 году, когда Адель Касагранде открыла мастерскую по пошиву кожаных и меховых изделий в Риме. В 1925 году Адель вышла замуж за Эдоардо Фенди, и они открыли рядом с мастерской бутик, продавая вещи своего производства в период послевоенного восстановления экономики. В 1946 году пять дочерей Адель и Эдоардо присоединились к семейному бизнесу. Но самым важным в истории Fendi было назначение на должность креативного директора Карла Лагерфельда в 1965 году. Лагерфельд превратил Fendi в тот конгломерат роскошной моды, каким бренд является сейчас. Его вера в «мех как ткань» — он использовал его не только как аксессуар, но создавал из него целые предметы одежды, в первую очередь божественные меховые пальто, — сделала дом Fendi знаменитым. В 1977 году Лагерфельд запустил первую для марки коллекцию прет-а-порте. В настоящее время на бренд работает внучка Адель, Сильвия Вентурини Фенди. Она присоединилась к компании в 1987 году, а в 1994 году стала дизайнером аксессуаров. Благодаря ей в 1997 году была выпущена очень успешная модель сумки «Baguette». Вследствие этого коммерческого триумфа Fendi стал ключевым игроком на рынке предметов роскоши.
Мишель Пфайфер в фильме «Век невинности». В кинематографе мех долгое время использовался для обозначения богатства и статуса
Тем не менее, если бы не фильм «Семейный портрет в интерьере», вышедший на экраны в 1974 году, дом Fendi мог бы так и остаться лишь производителем товаров из кожи и меха. До этой картины он производил только аксессуары и небольшое количество платьев для особых случаев. Под руководством художника по костюмам Пьеро Този в Fendi сшили на заказ меховые изделия для фильма, а по настоянию Сильваны Мангано они изготовили и весь ее остальной гардероб. Это подтолкнуло Fendi к созданию в 1977 году официальной коллекции прет-а-порте. Она называлась «365», «одежда для каждого дня года», и имела большой успех.
Сильвана Мангано в фильме «Семейный портрет в интерьере». Мангано настояла, чтобы все ее костюмы в фильме были от Fendi
При такой давней связи с кинематографом не удивительно, что в 2013 году дом Fendi устроил выставку, чтобы показать свою работу в этой сфере. Выставка под названием «Создание мечты: Fendi и кинематограф» прошла в римском кинотеатре Manzoni. На ней были показаны все известные творения марки на экране, от жакета из каракуля Сильваны Мангано до норкового манто Гвинет Пэлтроу, в котором она сыграла Марго в фильме «Семейка Тененбаум» (2001). Это было откровенное признание в любви к кинематографу и к меху.
Знаменитое норковое манто цвета ирисок на Гвинет Пэлтроу в фильме «Семейка Тененбаум». Да, это натуральная норка, и стоило манто около 4000 долларов
Несмотря на демонизацию меха в начале восьмидесятых, у него долгие отношения с кинематографом, которые невозможно уничтожить, изменив отношение к меху в обществе. Мех — это то, что стоит очень дорого, что предназначено для высших классов. Мишель Пфайфер в роли графини Оленской в фильме «Век невинности» (1993) и Мариза Беренсон в роли матриарха Аллегры Рекки в ленте «Я — это любовь» (2009) выбирают одежду в соответствии со своим социальным статусом. Они носят мех от Fendi, чтобы сказать нам о своем финансовом положении (они богаты) и о том, кто они (принадлежат к элите, замкнутые, сдержанные). Знать без меха — это все равно что рэпер без дорогих кроссовок, слишком далеко зашедший нонконформизм. Героиня Мангано, дерзкая Бьянка Брумонти в фильме «Семейный портрет в интерьере», укутана в меха практически в каждой сцене
Элизабет Херли в красном меховом пальто от Fendi в фильме «Ослепленный желаниями», дизайн Дины Аппель
Символически мех — это барьер на пути к женским гениталиям, он прикрывает или скрывает самое вожделенное. Женщины, надевая мех, намекают не только на свое богатство, но и на сексуальную эксклюзивность. В фильме «Семейка Тененбаум» меховое манто талантливой и неуравновешенной Марго становится одновременно и неприятием, и признанием героиней своего статуса. Сочетание манто за 4000 долларов с теннисным платьем от Lacoste переносит акцент на более молодое и авантюрное поколение клиенток Fendi. Этот бренд всегда будет символизировать деньги, но то, как художница по костюмам Карен Патч использует манто из норки цвета ирисок в гардеробе Марго, показывает, что дом Fendi способен на большее, чем быть лишь олицетворением буржуазных ценностей.
Многообразный в своих подтекстах бренд Fendi может быть чем угодно для кого угодно. Для стареющей гранд-дамы Аллегры Рекки Fendi — это символ элегантности и изысканности, а мужчины в фильме «Я — это любовь» носят бренд как знак единства. В этом весь миланский характер Fendi: принадлежность к определенной группе намного важнее индивидуальности.
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