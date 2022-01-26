Культовые кинообразы «Завтрака у Тиффани» и «Семейки Тененбаум»: кто придумал одеть Одри Хепберн в легендарное черное платье, а Гвинет Пэлтроу в шубу?

Символически мех — это барьер на пути к женским гениталиям, он прикрывает или скрывает самое вожделенное. Женщины, надевая мех, намекают не только на свое богатство, но и на сексуальную эксклюзивность. В фильме «Семейка Тененбаум» меховое манто талантливой и неуравновешенной Марго становится одновременно и неприятием, и признанием героиней своего статуса. Сочетание манто за 4000 долларов с теннисным платьем от Lacoste переносит акцент на более молодое и авантюрное поколение клиенток Fendi. Этот бренд всегда будет символизировать деньги, но то, как художница по костюмам Карен Патч использует манто из норки цвета ирисок в гардеробе Марго, показывает, что дом Fendi способен на большее, чем быть лишь олицетворением буржуазных ценностей.

Многообразный в своих подтекстах бренд Fendi может быть чем угодно для кого угодно. Для стареющей гранд-дамы Аллегры Рекки Fendi — это символ элегантности и изысканности, а мужчины в фильме «Я — это любовь» носят бренд как знак единства. В этом весь миланский характер Fendi: принадлежность к определенной группе намного важнее индивидуальности.