Перья и пайетки — новый кэжуал! Как их носить каждый день показывают героини «Собака.ru»

Главным постлокдаун-трендом назначена «дофаминовая нарядность» — одеваться настолько выразительно и заметно, чтобы поднимать настроение себе и всем вокруг. Драгоценности с утра, страусиные перья и тотал-пайетки на завтрак — то, что раньше мы бы назвали «борщ», теперь новый кэжуал.
Чему можно поучиться у основательницы благотворительного фонда Play and Help и автора детских книг, так это тому, что в любом образе, будь то тяжелейший люкс или black-tie, наряд йети или кутюрные вышивки от Татьяны Парфеновой, крупные драгоценности или перья марабу, за нарядом всегда видно человека с большой буквы Ч. Никогда не чересчур, всегда феерия.
Дизайнер интерьеров во всем придерживается правила less is more. Лаконично, актуально, материалы качественные. Ника виртуозно носит украшения Schiaparelli, мини-бра Saint Laurent и вещи петербургского бренда Atelier Biser. И примерно так же феерически обставляет квартиры.
Владелица цветочного магазина Lana (кстати, там продаются розы нашего любимого сорта «Нина») в своем инстаграме дает мастер-класс, как правильно носить вещи от русских дизайнеров. Лана миксует косухи Maison Bohemique, корсеты Rozie, платья с вырезами от Korobeynikov (Жакмюс, завидуй!) и шелковые халаты Wonder Wander Shop с заморскими суперхитами — плетенками Bottega Veneta, рюкзаками Chanel, клатчами Saint Laurent и, конечно, с принцессиными босоножками Amina Muaddi — все еще самой желанной маркой-ньюкамером.
Наталья Метелица
В гардеробе директора Музея театрального и музыкального искусства и художественного руководителя фестиваля «Дягилев P. S.» Натальи Ивановны Метелицы хранятся луки от Ива Сен-Лорана и Пьера Кардена. Ее вкус отражается в программе фестиваля: благодаря Метелице в Петербург приехал балет «Шанель», а для восхитительной премьеры этого года — «Лебединого озера» Анжелена Прельжокажа у нас дома! — костюмы сшил Игорь Чапурин.
Юлия носит остромодные очки Prada и Gucci, эстетские Alain Mikli и Courreges из собственного магазина Optics Gallery. На этом можно было бы и остановиться, но нет. Воронова выходит в платье-облаке от недавнего победителя LVMH Prize, супермодного японца Tomo Koizumi, выгуливает кейпы и золотые клатчи из парижского винтажного магазина Natalia Tooke и сумки-подушки лондонской марки с русскими корнями A.W.A.K.E. Mode, а также патриотичные украшения Axenoff Jewellery. Феноменально — так нарядно в Петербурге никто не умеет.
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