Перья и пайетки — новый кэжуал! Как их носить каждый день показывают героини «Собака.ru»

Юлия носит остромодные очки Prada и Gucci, эстетские Alain Mikli и Courreges из собственного магазина Optics Gallery. На этом можно было бы и остановиться, но нет. Воронова выходит в платье-облаке от недавнего победителя LVMH Prize, супермодного японца Tomo Koizumi, выгуливает кейпы и золотые клатчи из парижского винтажного магазина Natalia Tooke и сумки-подушки лондонской марки с русскими корнями A.W.A.K.E. Mode, а также патриотичные украшения Axenoff Jewellery. Феноменально — так нарядно в Петербурге никто не умеет.