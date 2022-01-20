Летиция Каста и Эмили Ратаковски приняли участие в показе Ami осень-зима 2022

В коллекцию Ami осень-зима 2022 вошли платья, брючные костюмы (у женщин были брюки с заниженной талией), мини-юбки, комбинезоны, пальто, дубленки и шубы. Одним из заметных элементов мужских образов стало боа, а женских — объемные рукава из перьев. Среди принтов главенствует леопард, а цветовая палитра коллекции состоит из розового, красного, оранжевого, зеленого, фиолетового, а также черного, коричневого и белого.