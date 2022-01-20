Летиция Каста и Эмили Ратаковски приняли участие в показе Ami осень-зима 2022

На Неделе моды в Париже прошло шоу Ami. Французский бренд представил свою новую коллекцию сезона осень-зима 2022, объединив мужскую и женскую линии. На показе отметилась американская модель Эмили Ратаковски и Летиция Каста — 43-летняя супермодель и актриса своим выходом на подиум закрыла шоу.
В коллекцию Ami осень-зима 2022 вошли платья, брючные костюмы (у женщин были брюки с заниженной талией), мини-юбки, комбинезоны, пальто, дубленки и шубы. Одним из заметных элементов мужских образов стало боа, а женских — объемные рукава из перьев. Среди принтов главенствует леопард, а цветовая палитра коллекции состоит из розового, красного, оранжевого, зеленого, фиолетового, а также черного, коричневого и белого.
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