Полина Осипова, Юлдус Бахтиозина, Вадим Тишин и еще 4 самых модных представителя ЧПХ — чисто питерского художества

«Сейчас мало кто из моих друзей выражает себя через одежду — время маргиналов прошло. Одеваться как фрик — это мне помогает жить. Сканируя пространство вокруг себя, художники редко выделяются одеждой, они отличаются от остальных чем-то другим. Художники — маленькие генераторы,которые реализуются в творчестве, им не нужна подпитка из внешнего мира. Кстати, поэтому петербуржцы особо не уделяют времени своему внешнему виду — они не провоцируют пространство, чтобы от него заряжаться. Я ненавижу магазины: беру вещи у друзей, многое мне просто дарят. Люблю вещи с историей: на мне сейчас, например, повязка отца. Как-то я делал картины из железа, остался обрезок материала — из него я сделал корону. Или попадает ко мне в руки теплая синяя рубашка, морская, и хочется мне к ней чего-то морского добавить. Может быть, мину, а может, и рану вышить, похожую на женский половой орган. Сам я не вышиваю, просто придумываю, а реализацию доверяю своим приятельницам прекрасным. Как паучок плетет паутинку — футболки и свитера у меня примерно по такой технологии получаются».