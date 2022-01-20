Полина Осипова, Юлдус Бахтиозина, Вадим Тишин и еще 4 самых модных представителя ЧПХ — чисто питерского художества

Превратить себя в искусство: флагманы движения арт+фэшн и евангелисты ДПИ используют ремесленные техники, вышивки и реально безграничную фантазию. Иногда так и хочется спросить: «Простите, вы такие нарядные, а что вы ели?» Кстати, наши художники справляются без мухоморов.
Про художницу родом из Чувашии, которая перепридумывает культурные коды и превращает их в искусство, пишут Dazed, i-D и Showstudio, а на ее первую персональную выставку в Лондоне пришла с подарками Флоренс Уэлш. Фантастический фэшн-мир Полины — элементы национального костюма, архивные фотографии, превращенные в рыцарские латы, корсеты-кости и ожерелья-обереги.
«Я занимаюсь графикой, живописью и модой — для меня все это неразделимо: нравится наблюдать, как мода реагирует на время и глобальные изменения в обществе. Мне кажется, по тому, как человек одет, довольно точно можно определить, чем он занимается, и понять его внутренний мир. Например, мой гардероб состоит из винтажа и одежды собственного производства. Я переношу графику на текстиль, создаю форму — таким образом получается эксклюзивная вещь, произведение искусства в единственном экземпляре».
Юрий Штапаков
художник
«Сейчас мало кто из моих друзей выражает себя через одежду — время маргиналов прошло. Одеваться как фрик — это мне помогает жить. Сканируя пространство вокруг себя, художники редко выделяются одеждой, они отличаются от остальных чем-то другим. Художники — маленькие генераторы,которые реализуются в творчестве, им не нужна подпитка из внешнего мира. Кстати, поэтому петербуржцы особо не уделяют времени своему внешнему виду — они не провоцируют пространство, чтобы от него заряжаться. Я ненавижу магазины: беру вещи у друзей, многое мне просто дарят. Люблю вещи с историей: на мне сейчас, например, повязка отца. Как-то я делал картины из железа, остался обрезок материала — из него я сделал корону. Или попадает ко мне в руки теплая синяя рубашка, морская, и хочется мне к ней чего-то морского добавить. Может быть, мину, а может, и рану вышить, похожую на женский половой орган. Сам я не вышиваю, просто придумываю, а реализацию доверяю своим приятельницам прекрасным. Как паучок плетет паутинку — футболки и свитера у меня примерно по такой технологии получаются».
Амбассадор славянских сказок и арт-активист инициировала в себе царевну и сняла об этом терапевтический фильм «Дочь рыбака», премьера которого состоялась на фестивале «Берлинале». От кокошников, лебедей и русалок Юлдус уверенно движется в сторону кибер-техно-барокко. А мы с восторгом наблюдаем.
«Создается впечатление, что в гардеробе у каждого второго петербуржца есть тренч, десять вязаных свитеров, широкие брюки, высокие “мартенсы” и обязательно зонт. Актуальность образа определяется тем, как человек себя подает и какая энергия от него исходит. Уверенный в себе человек всегда выглядит хорошо. Я получаю удовольствие от создания новых комбинаций, ориентируюсь на собственные ощущения — и в процессе всегда получается что-то новое — это как рисовать картину».
Декаданс, романтизм, деконструкция и конструктивизм — пожалуй, так можно описать стиль скульптора и художницы. Скульптуры Прасолова мы готовы носить на руках, а вот работы Пивко уже можно примерить — недавно Наталья начала делать ткани с принтами своих работ.
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