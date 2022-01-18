18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Кендалл Дженнер стала лицом новой рекламной кампании Messika

Поделиться:

Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika

Кендалл Дженнер представила новую коллекцию ювелирного бренда Messika — Lucky Move. Это далеко не первое сотрудничество бренда с известными моделями — в разное время лицами его коллекций становились Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Сильвия Хукс и Кейт Мосс.

Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika

По словам основательницы Messika — Валери Мессика — Кендалл Дженнер олицетворяет новое поколение икон моды. Съемка кампании с моделью в главной роли прошла на юге Франции. Она основана на различных оттенках синего: цветов неба, моря, одежды.

Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika
Крис Коллс/Messika

В центре концепции Lucky Move двигающиеся бриллианты, заключенные в форму круга. Вдохновением для коллекции стали круглые медальоны – амулеты, а ее главным камнем — малахит. Он украшает колье, кольца и серьги из желтого золота.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: