Кендалл Дженнер стала лицом новой рекламной кампании Messika

Кендалл Дженнер представила новую коллекцию ювелирного бренда Messika — Lucky Move. Это далеко не первое сотрудничество бренда с известными моделями — в разное время лицами его коллекций становились Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Сильвия Хукс и Кейт Мосс.