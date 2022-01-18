Кендалл Дженнер стала лицом новой рекламной кампании Messika

Кендалл Дженнер представила новую коллекцию ювелирного бренда Messika — Lucky Move. Это далеко не первое сотрудничество бренда с известными моделями — в разное время лицами его коллекций становились Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Сильвия Хукс и Кейт Мосс.
По словам основательницы Messika — Валери Мессика — Кендалл Дженнер олицетворяет новое поколение икон моды. Съемка кампании с моделью в главной роли прошла на юге Франции. Она основана на различных оттенках синего: цветов неба, моря, одежды.
В центре концепции Lucky Move двигающиеся бриллианты, заключенные в форму круга. Вдохновением для коллекции стали круглые медальоны – амулеты, а ее главным камнем — малахит. Он украшает колье, кольца и серьги из желтого золота.
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