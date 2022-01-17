Актеры Кайл Маклахлен, Джефф Голдблум, Томас Сэнгстер и Эйс Баттерфилд на показе Prada осень-зима 2022

Новая коллекция Prada вдохновлена космосом и ретрофутуризмом — нейлоновые комплекты и свободные комбинезоны, которые напоминают скафандры, брелоки-роботы. Уже ставшие для тандема Прада-Симонс знаковыми оверсайзные пальто, тренчи и бомберы на этот раз поменяли силуэт — стали приталенными за счет кроя и поясов. Кроме того, в коллекцию вошли кожаные комплекты и тренчи, перчатки, пальто и бомберы, украшенные мехом, пиджаки и свитеры с акцентом на плечах, а также моносерьги. В сет-дизайне шоу можно увидеть отсылки к декорациями таких фильмов, как «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Солярис» Андрея Тарсковского.