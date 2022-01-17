Актеры Кайл Маклахлен, Джефф Голдблум, Томас Сэнгстер и Эйс Баттерфилд на показе Prada осень-зима 2022

Для шоу мужской коллекции осень-зима 2022 креативные директоры модного дома Prada Миучча Прада и Раф Симонс собрали звездный киносостав. Открыл показ актер Кайл Маклахлен, а закрыл — легендарный Джефф Голдблум. Также на подиум вышли Эйс Баттерфилд из «Полового воспитания» и Томас Сэнгстер, известный ролями в фильме «Реальная любовь» и сериалах «Игра престолов», «Ход Королевы». На показе отметился и россиянин — Олег Седанцов из рок-группы «Пикчи!».
Новая коллекция Prada вдохновлена космосом и ретрофутуризмом — нейлоновые комплекты и свободные комбинезоны, которые напоминают скафандры, брелоки-роботы. Уже ставшие для тандема Прада-Симонс знаковыми оверсайзные пальто, тренчи и бомберы на этот раз поменяли силуэт — стали приталенными за счет кроя и поясов. Кроме того, в коллекцию вошли кожаные комплекты и тренчи, перчатки, пальто и бомберы, украшенные мехом, пиджаки и свитеры с акцентом на плечах, а также моносерьги. В сет-дизайне шоу можно увидеть отсылки к декорациями таких фильмов, как «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Солярис» Андрея Тарсковского.
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