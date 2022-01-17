Куратор спецпроектов musicAeterna и Дома Радио Кристина Галко о бренде для Теодора Курентзиса, коллаборации с Rick Owens и dark fashion

Куратор спецпроектов musicAeterna и Дома Радио Кристина Галко запускает новый концептуальный бренд Utopia Lab для Теодора Курентзиса.
Платье и брюки Maje, босоножки Ann Demeulemeester, колье Maisonette Margiela
У стены: репродукция картины Кеса ван Донгена «Портрет женщины в черной шляпе», рисунок Константина Волкова «ВВП угнетающий народ. Ассоциацияс Петром Первым». На комоде: «Велосипедисты» Павла Коломейца
В Доме Радио мы задумали концептуальный проект Utopia Lab — у нас гигантские планы по созданию дизайн-лаборатории и бутика. Первым событием этого проекта стала иммерсивная презентация первого (и лимитированного — всего сто экземпляров) парфюма под этим брендом — Sebastian im Traum.
В Дом Радио я попала по фэшн-линии: сначала через общего друга познакомилась с дизайнером Риком Оуэнсом и его женой Мишель Лами — они приезжали в Петербург, а потом пошла на мероприятие в Дом Радио, где встретилась с Теодором — мы пообщались и решили, что будем вместе работать над проектом. Сначала думали о коллаборации с Rick Owens, даже обсуждали детали процесса в Париже. И хотя пандемия помешала осуществить этот план, мы обязательно к нему вернемся. Кстати, на ту встречу в Дом Радио я пришла в самом диком наряде из своего гардероба — вельветовом пиджаке, который я называю «кровавым». Его придумала пететербургская художница Полина Б, которая занимается апсайклом. Пиджак покрашен в черный, а поверх на него нанесены алые брызги — как будто я только что попала в перестрелку.
Рубашка и юбка Utopia Lab
Как одевается настоящий петербуржец? Его вы узнаете по очень странному фантазийному и мистическому образу. Всегда хочется спросить, где он все это взял, потому что догадаться невозможно, все как будто бы из какого-то волшебного ларца.
Я оказалась в Петербурге, когда мне было восемнадцать — приехала поступать на юридический факультет. Хотя уже в то время я могла думать только о моде, дизайне и эстетике, на таком образовании настояли родители. Параллельно с учебой я устроилась на работу в крутейший концепт-стор BadDesign139 — на карте мира подобных магазинов он существовал абсолютно на равных, очень жаль, что проект закрылся. Там продавались главные бренды dark fashion — тот же Rick Owens, Gareth Pugh, The Soloist, Julius, Kuboraum, Nutsa Modebadze. Я пришла на должность стилиста, вообще не имея опыта, но быстро развивалась — стала креативным директором, потом байером, а затем управляющей. Мне было 24 года. Потом я уехала на Бали и работала менеджером у Нуцы Модебадзе — это небольшая семейная марка с крутым концептом. Спустя какое-то время я поняла, что фэшн-ретейл — это не то, чем мне бы хотелось заниматься, и стала искать себя в направлениях бренд-менеджмента и арт-директорства. Так я оказалась в Доме Радио.
Комбинезон Maje
На стене: работа Владимира Зайцева «Энергия. Газ». Стоит: «Грибной опыт» Евы Шрейнер
Я предпочитаю вещи вне времени, вещи-инвестиции. Для меня это концептуальная ювелирка — OSSA Jewelry (кстати, локальная марка!) или лондонский бренд Castrosmith. Из одежды — петербуржцы 139dec, это мои друзья Александр Карамышев и Марина Кононова. Их производство находится прямо в городе, на заводе «Измерон», но у ребят нет монобренда — они продаются в концепт-сторах по всему миру — от Японии до Берлина. Это настоящее искусство.
Больше всего меня вдохновляет визуальный опыт, и одно из самых сильных впечатлений последнего времени — это танцевальный контемпорари перформанс бельгийской труппы Peeping Tom на Дягилевском фестивале.
Фото: Данил Ярощук
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль, Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Полина Панченко
Ассистент: Дарья Пашина
Свет: Антон Попов Skypoint
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