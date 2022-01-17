Куратор спецпроектов musicAeterna и Дома Радио Кристина Галко о бренде для Теодора Курентзиса, коллаборации с Rick Owens и dark fashion

В Доме Радио мы задумали концептуальный проект Utopia Lab — у нас гигантские планы по созданию дизайн-лаборатории и бутика. Первым событием этого проекта стала иммерсивная презентация первого (и лимитированного — всего сто экземпляров) парфюма под этим брендом — Sebastian im Traum.

В Дом Радио я попала по фэшн-линии: сначала через общего друга познакомилась с дизайнером Риком Оуэнсом и его женой Мишель Лами — они приезжали в Петербург, а потом пошла на мероприятие в Дом Радио, где встретилась с Теодором — мы пообщались и решили, что будем вместе работать над проектом. Сначала думали о коллаборации с Rick Owens, даже обсуждали детали процесса в Париже. И хотя пандемия помешала осуществить этот план, мы обязательно к нему вернемся. Кстати, на ту встречу в Дом Радио я пришла в самом диком наряде из своего гардероба — вельветовом пиджаке, который я называю «кровавым». Его придумала пететербургская художница Полина Б, которая занимается апсайклом. Пиджак покрашен в черный, а поверх на него нанесены алые брызги — как будто я только что попала в перестрелку.