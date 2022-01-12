Бомберы, первые кутюрные кроссовки и много цвета: знаковые вещи и приемы Рафа Симонса — креативного директора Prada и создателя бренда Raf Simons

Резюме бельгийского дизайнера и сегодняшнего именинника Рафа Симонса выглядит внушительно: промышленный дизайнер по образованию в 1995 году основал свой бренд Raf Simons, с 2005 по 2012 был креативным директором Jil Sander, с 2012 по 2015 — Christian Dior, с 2016 по 2018 — Calvin Klein, а с 2020 работает над коллекциями Prada в тандеме с Миуччей Прада. Добавим к этому мебельный дизайн и коллаборации с Fred Perry, ASICS и Adidas и поймем, почему имя Рафа Симонса — прямая ассоциация со словом «мода». Сегодня талантливому Симонсу исполняется 54 года, а мы вспоминаем пять знаковых вещей и приемов дизайнера.