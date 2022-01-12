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Бомберы, первые кутюрные кроссовки и много цвета: знаковые вещи и приемы Рафа Симонса — креативного директора Prada и создателя бренда Raf Simons

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Резюме бельгийского дизайнера и сегодняшнего именинника Рафа Симонса выглядит внушительно: промышленный дизайнер по образованию в 1995 году основал свой бренд Raf Simons, с 2005 по 2012 был креативным директором Jil Sander, с 2012 по 2015 — Christian Dior, с 2016 по 2018 — Calvin Klein, а с 2020 работает над коллекциями Prada в тандеме с Миуччей Прада. Добавим к этому мебельный дизайн и коллаборации с Fred Perry, ASICS и Adidas и поймем, почему имя Рафа Симонса — прямая ассоциация со словом «мода». Сегодня талантливому Симонсу исполняется 54 года, а мы вспоминаем пять знаковых вещей и приемов дизайнера.

Белая рубашка

архивы пресс-служб

Raf Simons SS22

архивы пресс-служб

Raf Simons FW21-22

 

архивы пресс-служб

Raf Simons x Fred Perry SS21

архивы пресс-служб

Raf Simons SS99

 

Интерпретации белой рубашки можно найти в большинстве коллекций Рафа Симонса. Пожалуй, его можно назвать главным адептом этой простой (на первый взгляд) и базовой вещи. При этом Симонс умело экспериментирует с ее формой и фасонами, начиная с рубашки без рукавов в коллекции Raf Simons 1999 года, заканчивая последней коллекцией своего бренда, в которую вошли оверсайз варианты с удлиненным рукавом, украшенные браслетами в виде руки скелета.

Бомбер

архивы пресс-служб

Prada FW21-22

архивы пресс-служб

Prada FW21-22

архивы пресс-служб

Raf Simons FW14-15

архивы пресс-служб

Raf Simons FW01-02

Раф Симонс создавал, создает и будет создавать бомберы как для мужских, так и для женских линий. Причем учитывая ДНК и аккуратно обращаясь с наследием модного дома, с которым  дизайнер работает. Так бомберы были с Симонсом и во времена Jil Sander, и сейчас — когда он трудится в Prada, и, конечно, без них не обходятся коллекции собственного бренда модельера.

Кроссовки Dior Fusion

пресс-служба Dior

Весной 2015 года Рафиях Симонс показал первые кутюрные кроссовки. Он создал их для модного дома Christian Dior, в котором тогда занимал должность креативного директора. Блестящие, роскошные и великолепные — благодаря Симонсу спортивная обувь удостоилась таких эпитетов.

Цвет

архивы пресс-служб

Raf Simons FW19-20

архивы пресс-служб

Raf Simons SS21

архивы пресс-служб

Raf Simons SS14

архивы пресс-служб

Prada FW21-22

архивы пресс-служб

Prada FW21-22

архивы пресс-служб

Prada SS21

Мастерская работа с оттенками — суперспосбность дизайнера. Можно смотреть бесконечно на огонь, воду и цветовые сочетания Рафа Симонса. Это один из тех приемов, которые он использует сегодня не только в собственном бренде, но и в Prada. Во многом именно фантастическая цветовая палитра делает каждую новую коллекцию модного дома обсуждаемой, рассматриваемой и желанной. 

Линия Calvin Klein By Appointment

Pascal Le Segretain/Getty Images

Николь Кидман на Каннском кинофестивале в 2017 году

Что-то по-настоящему сенсационное Симонс делает в каждом бренде, в котором работает. Например, в Calvin Klein он запустил кутюрную линию — Calvin Klein By Appointment. Это был первый кутюрный опыт модного дома за всю историю его существования! Симонс соблюдал все нормы Синдиката высокой моды — большая часть работы над линией делалась вручную.

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