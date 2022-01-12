Бомберы, первые кутюрные кроссовки и много цвета: знаковые вещи и приемы Рафа Симонса — креативного директора Prada и создателя бренда Raf Simons

Резюме бельгийского дизайнера и сегодняшнего именинника Рафа Симонса выглядит внушительно: промышленный дизайнер по образованию в 1995 году основал свой бренд Raf Simons, с 2005 по 2012 был креативным директором Jil Sander, с 2012 по 2015 — Christian Dior, с 2016 по 2018 — Calvin Klein, а с 2020 работает над коллекциями Prada в тандеме с Миуччей Прада. Добавим к этому мебельный дизайн и коллаборации с Fred Perry, ASICS и Adidas и поймем, почему имя Рафа Симонса — прямая ассоциация со словом «мода». Сегодня талантливому Симонсу исполняется 54 года, а мы вспоминаем пять знаковых вещей и приемов дизайнера.
Белая рубашка
Интерпретации белой рубашки можно найти в большинстве коллекций Рафа Симонса. Пожалуй, его можно назвать главным адептом этой простой (на первый взгляд) и базовой вещи. При этом Симонс умело экспериментирует с ее формой и фасонами, начиная с рубашки без рукавов в коллекции Raf Simons 1999 года, заканчивая последней коллекцией своего бренда, в которую вошли оверсайз варианты с удлиненным рукавом, украшенные браслетами в виде руки скелета.
Бомбер
Раф Симонс создавал, создает и будет создавать бомберы как для мужских, так и для женских линий. Причем учитывая ДНК и аккуратно обращаясь с наследием модного дома, с которым дизайнер работает. Так бомберы были с Симонсом и во времена Jil Sander, и сейчас — когда он трудится в Prada, и, конечно, без них не обходятся коллекции собственного бренда модельера.
Кроссовки Dior Fusion
Весной 2015 года Рафиях Симонс показал первые кутюрные кроссовки. Он создал их для модного дома Christian Dior, в котором тогда занимал должность креативного директора. Блестящие, роскошные и великолепные — благодаря Симонсу спортивная обувь удостоилась таких эпитетов.
Цвет
Мастерская работа с оттенками — суперспосбность дизайнера. Можно смотреть бесконечно на огонь, воду и цветовые сочетания Рафа Симонса. Это один из тех приемов, которые он использует сегодня не только в собственном бренде, но и в Prada. Во многом именно фантастическая цветовая палитра делает каждую новую коллекцию модного дома обсуждаемой, рассматриваемой и желанной.
Линия Calvin Klein By Appointment
Николь Кидман на Каннском кинофестивале в 2017 году
Что-то по-настоящему сенсационное Симонс делает в каждом бренде, в котором работает. Например, в Calvin Klein он запустил кутюрную линию — Calvin Klein By Appointment. Это был первый кутюрный опыт модного дома за всю историю его существования! Симонс соблюдал все нормы Синдиката высокой моды — большая часть работы над линией делалась вручную.
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