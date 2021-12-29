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Социальный проект Russian Grannies перезапустился и стал полноценной модной маркой

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Основательница Russian Grannies Юлия Алиева перезапустила свой проект — он стал полноценной модной маркой вязаной одежды. В коллекции GRANNY’S будут входить кардиганы, свитеры и аксессуары, вдохновленные русской культурой и самобытностью.

Мария Першеева/GRANNY’S

Неизменным останется ручной труд. Работать над одеждой по-прежнему будут мастерицы старше 55 лет, с GRANNY’S они смогут не только развиваться в любимом деле, но и стать частью российской моды. Команда марки планирует как создание новых коллекций, так и их показы.

Мария Першеева/GRANNY’S
Мария Першеева/GRANNY’S
Мария Першеева/GRANNY’S
Мария Першеева/GRANNY’S

Недавно GRANNY’S провели съемку во дворце Алексея Михайловича в Коломенском. Ее главным героем стал кардиган «Золотце», название которого отсылает к тому, как нас называют наши бабушки.

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