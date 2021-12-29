Социальный проект Russian Grannies перезапустился и стал полноценной модной маркой

Неизменным останется ручной труд. Работать над одеждой по-прежнему будут мастерицы старше 55 лет, с GRANNY’S они смогут не только развиваться в любимом деле, но и стать частью российской моды. Команда марки планирует как создание новых коллекций, так и их показы.