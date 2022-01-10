«Мои желтые «Роллс-Ройс» и волосы хорошо монетизируются в "ТикТоке"» — блогер Виктория Портфолио о том, как и чем зацепить в соцсетях

Блогер No1 в России видеосервиса «ТикТок» в категории «Авто» придумала себе альтер-эго — и тоже его неистово наряжает. Одежда как способ монетизации личного бренда? Конечно да.
Блуза и юбка Saint Laurent, мюли Mach Mach (все — ДЛТ), колье, браслеты и кольцо Bvlgari Serpent, кепка Celine, сумка Christian Dior
Я четко разделяю два образа — есть я, а есть моя героиня в «ТикТоке». И два этих персонажа одеваются по-разному. В «ТикТоке» одежда — мой инструмент. Массовой аудитории нужны моментальные визуальные зацепки, своеобразные луки-якоря — запоминается только яркое, броское, необычное. Ты должен залипнуть, чтобы досмотреть ролик. Фишка в том, чтобы зритель остался на твоей странице, захотел получше все рассмотреть. Если я буду в лаконичном луке, допустим, бренда The Row (который мне очень нравится!), никто не вовлечется. Поэтому ДНК моего бренда — желтый «Роллс-Ройс», такие же желтые волосы, игрушка — пчела Биби и яркий десерт моти. Понятно, что в обычной жизни я бы не ходила с желтыми волосами, но это хорошо монетизируется.
В эпоху инстаграма подписчики меня знали скорее как личность: что я люблю на завтрак, сколько у меня детей и даже их имена, куда я хожу. Но мир резко поменялся — контент стал настолько скоростным, что подписчики в «ТикТоке» часто даже не в курсе, как меня зовут. Съемок у меня очень много, практически ежедневно я снимаю по восемь роликов — и на день мне нужны как минимум два образа. Представляете, какой это поток одежды? Поэтому я сдаю вещи в ресейл, постоянно чищу гардероб. Да и сама покупаю на ресейл-платформах: например, на komilfo-butik.com мой стилист все время находит что-то интересное. Иногда беру что-то чисто для фотографии — однажды снималась в комбинезоне Jaсquemus, дикая штука — ни встать, ни сесть, только красиво постоять.
Платье и легинсы Balmain, мюли Mach Mach, сумка Versace (все — ДЛТ), колье, браслеты и кольцо Bvlgari Serpenti
Плед Hermes и сумка Capucines Louis Vuitton из коллаборации с Урсом Фишером, на столике: сумки Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, брелок Karl Lagerfeld
В «ТикТоке» я постоянно натыкаюсь на ролики русских дизайнеров — просто потрясающих! Часто они начинаются так: «В меня никто не верил, но я следовал своему призванию и стал шить сумки/одежду/делать украшения — и вот!», — или просто снимают процесс пошива. Получается нереально! Ручные вышивки, росписи, техники — многие ребята с художественным образованием. Я всегда поддержу такое лайком или комментарием, а мне часто присылают работы в благодарность.
Однажды известный автоблогер-миллионщик Эрик Давидыч сказал мне: «Вика, ты обманываешь аудиторию! Ты в жизни совсем другая!» Я не обманываю — это же образ! В повседневной жизни я одеваюсь спокойнее: люблю эстетские бренды Khaite, Magda Butrym. У них есть такой интеллигентный посыл, который непонятен большинству. Главное, когда ты уверенно и полноценно себя чувствуешь, тебе больше не надо прикрываться супермодной одеждой. Мне кажется, это очень по-петербургски: когда люди не делают акцента на брендах, да и вообще видно скорее человека, а не вещь.
Если говорить о моде как инвестиции, то это, бесспорно, сумки Herme`s. Сейчас их стали догонять классические Chanel — невозможно ошибиться. Всегда хороши лимитированные линии и ограниченные тиражи. У меня есть сумка Louis Vuitton, дизайн для которой сделал швейцарский художник Урс Фишер. В своих работах-инсталляциях он использует воск, который потом плавится, глину, фрукты, пластик, хлеб. Сумку Capucines для Louis Vuitton он как раз украсил пластиковыми фруктами — и это настоящий арт-объект: таких в мире всего триста — и просто так их было не купить. Каждого потенциального обладателя сначала утверждал парижский офис марки. Внутри моей Capucines выгравирована дата моего рождения. Еще у нас дома стоит старинный сундук Louis Vuitton 1892 года, мы его восстановили — и он стал частью интерьера. Есть и шляпная коробка этого же бренда — мне сделали персонализацию и нарисовали на ней эмблему финской рок-группы HIM — одной из любимых. Когда эмблема мелькает у меня в роликах, подписчики думают, что это пентаграмма и я так популярна, потому что поклоняюсь дьяволу. Штош!
Фото: Антон Пронин
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Оля Змеюка
Ассистент: Дарья Пашина
Свет: Skypoint
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