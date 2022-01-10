«Мои желтые «Роллс-Ройс» и волосы хорошо монетизируются в "ТикТоке"» — блогер Виктория Портфолио о том, как и чем зацепить в соцсетях

Я четко разделяю два образа — есть я, а есть моя героиня в «ТикТоке». И два этих персонажа одеваются по-разному. В «ТикТоке» одежда — мой инструмент. Массовой аудитории нужны моментальные визуальные зацепки, своеобразные луки-якоря — запоминается только яркое, броское, необычное. Ты должен залипнуть, чтобы досмотреть ролик. Фишка в том, чтобы зритель остался на твоей странице, захотел получше все рассмотреть. Если я буду в лаконичном луке, допустим, бренда The Row (который мне очень нравится!), никто не вовлечется. Поэтому ДНК моего бренда — желтый «Роллс-Ройс», такие же желтые волосы, игрушка — пчела Биби и яркий десерт моти. Понятно, что в обычной жизни я бы не ходила с желтыми волосами, но это хорошо монетизируется.

В эпоху инстаграма подписчики меня знали скорее как личность: что я люблю на завтрак, сколько у меня детей и даже их имена, куда я хожу. Но мир резко поменялся — контент стал настолько скоростным, что подписчики в «ТикТоке» часто даже не в курсе, как меня зовут. Съемок у меня очень много, практически ежедневно я снимаю по восемь роликов — и на день мне нужны как минимум два образа. Представляете, какой это поток одежды? Поэтому я сдаю вещи в ресейл, постоянно чищу гардероб. Да и сама покупаю на ресейл-платформах: например, на komilfo-butik.com мой стилист все время находит что-то интересное. Иногда беру что-то чисто для фотографии — однажды снималась в комбинезоне Jaсquemus, дикая штука — ни встать, ни сесть, только красиво постоять.