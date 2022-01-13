Чемпион России и мастер спорта по вейкборду Никита Терсков: «Я фанат леопардового принта. Все знают, если катит леопард — это я!»

Леопардовый принт и мерч русских рэперов: чемпион России и мастер спорта по вейкборду Никита Терсков рассказывает, где брать лимитированные доски и коллекционные кроссовки и как правильно носить лучшие в мире носки.
Я фанат леопардового принта. Более того, это стало моей фишкой в вейкборде. Все знают, если катит леопард — это я! Когда собираюсь куда-то выходить, тоже стараюсь надеть хотя бы одну cheeta-touch вещь. Недавно скупил все леопардовые модели кед Vans, которые нашел.
В последнее время я увлекся сникерхэдством — ищу редкие выпуски кроссовок, слежу за коллаборациями. У меня уже есть несколько коллекционных пар. Самая крутая — из линии Nike SB для скейтбордистов — dunk low модель What the Paul. Это коллаборация с Полом Родригесом, скейтбордистом, актером и рэпером, он еще известен под ником P-Rod. В паре два разных кроссовка, они собраны по принципу пазла из всех прошлых моделей (всего их было десять), выпущенных раньше: от какой-то взят язычок, от другой — задник, все это с вышивками, мексиканским текстилем, градиентами. Очень крутые. Еще достал пару из коллаборации Nike SB с берлинским скейтшопом Civilist — кроссы (тоже dunk low) меняют цвет под воздействием температуры. Они черные, но на солнце или в тепле становятся красно-зелено-оранжевыми, а когда температура падает, снова становятся черными. И недавно мне подарили 700-е Yeezy — оказывается, они очень клевые и удобные.
Пиджак Maison Margiela (Babochka Concept Store), брюки Off-White (Babochka Nevsky 36)
Из фэшн-брендов мне нравится эстетика Saint Laurent (их креативный директор Энтони Ваккарелло тоже, кстати, угорает по леопарду!). Когда летаю в Лондон на ежегодные соревнования по джиббу (это направление в вейкборде, подразумевающее исполнение трюков только на фигурах: перилах, трамплинах и т. д.), обязательно иду в Supreme. Уже стало традицией что-то оттуда привезти. Смотрю, что делает Херон Престон в коллабе с Caterpillar, у меня есть крутейшее и очень теплое худи из этой коллаборации. Но оно весит просто неимоверное количество килограмм, такая тяжелая ткань. В багаж сдавать невыгодно — точно будет перевес.
Слежу за мерчем русских рэперов: например, есть футболка с надписью Kaif от Blago White и свитшот «КГБ» от Жака Энтони. Фишка в том, что мой любимый трюк на вейке тоже называется KGB. Еще слежу за Моргенштерном, но мерч у него ужасной простоты. Из западных музыкантов один из самых крутых по мерчу Трэвис Скотт, но когда он делает дроп, его сайт просто обваливается, столько народу пытается купить. У меня пока не получилось.
Пиджак и брюки Off-White (Babochka Nevsky 36), цепь Givenchy (Babochka Concept Store)
Из личных фетишей — я всегда обращаю внимание на носки! Обожаю американский бренд Stance — самые крутые носки в мире по качеству и коллабам. У меня в коллекции — именные носки Рианны, Kid Cudi, Notorious BIG, с командами NBA и многими другими. Важный момент — их нужно правильно носить: там есть лого марки, и оно обязательно должно быть с внутренней стороны ноги. Прямо бесит, когда кто-то ходит с лого наружу.
Если говорить о профессиональных фишках, то довольно круто кататься на доске из какой-то лимитированной серии. Такие коллаборации бывают нечасто, но они всегда стоят внимания. Моя команда по вейку Shred & Style этим летом выпустила такую с русским брендом — производителем досок. Я катаюсь за компанию Billabong, у них недавно был суперкрутой дроп с группой Metallica. Что важно, в коллабе была не только одежда, но и гидрокостюмы. Вот это топ.
Кепка Marni, цепи Givenchy, свитер и брюки Jil Sander (Babochka Concept Store), ботинки Prada (Babochka Nevsky 36)
Фото: Антон Пронин
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Груминг и волосы: Оля Змеюка
Ассистент: Дарья Пашина
Свет: Skypoint
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