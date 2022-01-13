Чемпион России и мастер спорта по вейкборду Никита Терсков: «Я фанат леопардового принта. Все знают, если катит леопард — это я!»

Я фанат леопардового принта. Более того, это стало моей фишкой в вейкборде. Все знают, если катит леопард — это я! Когда собираюсь куда-то выходить, тоже стараюсь надеть хотя бы одну cheeta-touch вещь. Недавно скупил все леопардовые модели кед Vans, которые нашел.

В последнее время я увлекся сникерхэдством — ищу редкие выпуски кроссовок, слежу за коллаборациями. У меня уже есть несколько коллекционных пар. Самая крутая — из линии Nike SB для скейтбордистов — dunk low модель What the Paul. Это коллаборация с Полом Родригесом, скейтбордистом, актером и рэпером, он еще известен под ником P-Rod. В паре два разных кроссовка, они собраны по принципу пазла из всех прошлых моделей (всего их было десять), выпущенных раньше: от какой-то взят язычок, от другой — задник, все это с вышивками, мексиканским текстилем, градиентами. Очень крутые. Еще достал пару из коллаборации Nike SB с берлинским скейтшопом Civilist — кроссы (тоже dunk low) меняют цвет под воздействием температуры. Они черные, но на солнце или в тепле становятся красно-зелено-оранжевыми, а когда температура падает, снова становятся черными. И недавно мне подарили 700-е Yeezy — оказывается, они очень клевые и удобные.