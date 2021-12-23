Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский и его супруга Наталья о том, как одеваться в путешествия, театры и музеи

Игорь Метельский

экс-вице-губернатор Петербурга, бизнесмен, фотограф, путешественник

Сейчас во всем мире заметно вырос объем экотуризма, и экипировка в путешествие заслуживает такого же внимания, как и светские выходы. Итак, в холодные места, такие как Антарктида или Арктика, надо заведомо одеваться тепло. Погода может резко поменяться. Защита от ветра обязательна. Самый главный принцип — слои одежды. Чем их больше, тем теплее. Лучше несколько тонких вещей, чем одна толстая. Если стало жарко, что-то из слоев можно снять. Если похолодало — добавляешь слой. Поэтому обязателен легкий рюкзак для вещей. Материал: либо синтетика, либо шерсть, но не хлопок! Он не греет и накапливает влагу! Я предпочитаю для таких поездок одежду марки Patagonia. Использую также Mammut и Salomon. Верхняя одежда — пуховик с капюшоном. И на пуху, а не на синтепоне! Для высадки с корабля на лодке в экстремальных условиях лучше иметь комбинезон, который можно надеть поверх теплой одежды. На нем экономить не советую. Хороши для этих целей вещи, сделанные, например, в Норвегии. Обувь для высадки на континент, как правило, выдают на месте в виде утепленных сапог, поэтому для комфортн го нахождения на судне достаточно пары кроссовок. Для экстремальных температур подойдет канадская обувь Baffin. Она теплая, но тяжелая. Можно взять и что-то полегче. Хороша скандинавская обувь для охоты Harkila. На теплый верхний слой одежды я предпочитаю брать одежду Sitka. Чаще всего поездки совершаются на переоборудованных научных судах, либо современных, специально сделанных для комфортного путешествия в окружении льдов. Поэтому для ужина и посиделок хорошо взять легкий casual. Как правило, в путешествиях бывает прощальный ужин. На него лучше выбрать что-то понаряднее, но смокинг и вечернее платье совсем не обязательны.