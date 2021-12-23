Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский и его супруга Наталья о том, как одеваться в путешествия, театры и музеи

Что такое быть best dressed в Петербурге? Конечно же, вальсировать дома в black tie, как это делают бизесмен и фотограф Игорь Метельский и его супруга Наталья.
На Наталье: платье Meowshka
Наталья Метельская
На мой взгляд, best dressed — это тот, кто умеет обращаться с пропорциями, силуэтом, цветом и деталями. Я всегда обращаю внимание на то, из чего складывается образ — от макияжа до настроения. Бренды не имеют значения: хорошо одеваться — это не про много потратить. И конечно, правильно подобранные аксессуары! Я люблю носить длинные жемчужные нити, крупные бусы. На блошином рынке Saint-Ouеn в Париже когда-то купила массивное ожерелье Saint Laurent с цепями и камнями — просто потрясающее. Еще обожаю кольца: израильских ювелиров, например, или мое широкое от Tiffany — с ангелочками. Самое важное для меня — почувствовать вещь. Всегда обращаю внимание на качество ткани, подкладки, швов — сейчас даже большие бренды стали делать очень неровное качество. В этом никогда не подводит Ульяна Сергеенко — у меня много ее платьев. Всегда смотрю, что нового в коллекциях Dolce & Gabbana и Roberto Cavalli — они умеют работать с идеальной посадкой. И, признаться, я адепт женственного стиля. Моя дочь Лида занимается винтажем — я раньше скептически относилась к rewearing, но подсела, и теперь в ее магазине Meowshka Vintage покупаю вышитые бисером сумочки и вечерние платья Ungaro и Oscar de la Renta, расшитые вручную. Но самые шикарные наряды делает для меня сама Лида — она шьет их из редких кутюрных тканей тоже под брендом Meowshka. Я вообще люблю все рукодельное — из Марокко недавно привезла идеальные кафтаны.
Платье Tom Ford, перчатки Dries van Noten, серьги и мюли Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Как одеваются петербуржцы? Кстати, мне очень нравится как. В местный культурный код заложена информация о том, что, отправляясь на встречу с искусством, нужно соответствовать — нигде в мире так не одеваются в театры и музеи. Посмотрите: сменка, украшения, платья — мне кажется, это уважение не только к труду артистов, но и к себе самому. А как потрясающе выглядят смотрительницы дворцов! Это золотой стандарт петербургского стиля. Было бы здорово, если бы еще чуть менее рьяно защищали неприкосновенность музейных предметов.
Пиджак Gucci, ветровка и кепка Balenciaga, футболка Vetements (все — ДЛТ)
Игорь Метельский
экс-вице-губернатор Петербурга, бизнесмен, фотограф, путешественник
Сейчас во всем мире заметно вырос объем экотуризма, и экипировка в путешествие заслуживает такого же внимания, как и светские выходы. Итак, в холодные места, такие как Антарктида или Арктика, надо заведомо одеваться тепло. Погода может резко поменяться. Защита от ветра обязательна. Самый главный принцип — слои одежды. Чем их больше, тем теплее. Лучше несколько тонких вещей, чем одна толстая. Если стало жарко, что-то из слоев можно снять. Если похолодало — добавляешь слой. Поэтому обязателен легкий рюкзак для вещей. Материал: либо синтетика, либо шерсть, но не хлопок! Он не греет и накапливает влагу! Я предпочитаю для таких поездок одежду марки Patagonia. Использую также Mammut и Salomon. Верхняя одежда — пуховик с капюшоном. И на пуху, а не на синтепоне! Для высадки с корабля на лодке в экстремальных условиях лучше иметь комбинезон, который можно надеть поверх теплой одежды. На нем экономить не советую. Хороши для этих целей вещи, сделанные, например, в Норвегии. Обувь для высадки на континент, как правило, выдают на месте в виде утепленных сапог, поэтому для комфортн го нахождения на судне достаточно пары кроссовок. Для экстремальных температур подойдет канадская обувь Baffin. Она теплая, но тяжелая. Можно взять и что-то полегче. Хороша скандинавская обувь для охоты Harkila. На теплый верхний слой одежды я предпочитаю брать одежду Sitka. Чаще всего поездки совершаются на переоборудованных научных судах, либо современных, специально сделанных для комфортного путешествия в окружении льдов. Поэтому для ужина и посиделок хорошо взять легкий casual. Как правило, в путешествиях бывает прощальный ужин. На него лучше выбрать что-то понаряднее, но смокинг и вечернее платье совсем не обязательны.
Халат Bottega Veneta, футболка Vetements, брюки Gucci (все — ДЛТ)
Для путешествий по Африке важно помнить, что там далеко не всегда жарко. Это заблуждение. Ночью и утром может быть по-разному, а все самое интересное для наблюдений путешественника обычно и происходит в это время. Поэтому теплый флисовый жакет не помешает, как и легкий плащ на случай дождя. Ночью бывает так холодно, что спасет только теплая тонкая пуховая куртка. Днем достаточно хлопковой рубашки или футболки. Рекомендую использовать длинный рукав: солнце на экваторе злое. Цветовая гамма лучше болотно-коричневая, цвет хаки. Так как синие или темно-серые тона являются привлекательными для мухи цеце. Головной убор обязателен. Сгодится и обычная бейсболка. Но я предпочитаю панаму: мягкие поля не упираются в фотоаппарат. На вечер у костра, ресторана на лужайке или в боме хорош легкий летний casual. Из обуви я использую мокасины, но если часто выходить из внедорожника, то идеальна обувь южно-африканской фирмы FOM Vellies: толстый мягкий нубук легко и идеально сидит на ноге и защищает ее, а качество изготовления очень надежное.
Фото: Данил Ярощук
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Полина Панченко
Ассистент: Дарья Пашина
Свет: Антон Попов Skypoint
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