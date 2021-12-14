Взгляните на праздничный ролик ювелирного дома TOUS с Елизаветой Боярской в главной роли

Испанский ювелирный дом TOUS представил праздничное видео, главной героиней которого стала амбассадор бренда Елизавета Боярская. В ролике актриса выбирает подарки и демонтрирует эмоции, которые переживает: удивление, смущение, восторг, радость, трепет. Все эти чувства созвучны с концепцией TOUS.
Ролик выдержан в золотой гамме — оттенках, которые ассоциируются с елочными гирляндами и бенгальскими огнями, праздником и долгожданными торжествами. На Елизавете — украшения из новой коллекции TOUS.
Руководитель проекта: Надежда Позднякова, маркетинг-директор TOUS Russia.
Продюсер: агентство Propaganda GEM
Режиссер и оператор: Никита Черников
Фотограф: Даниил Головкин
Продюсер: Карина Чистякова
MUAH: Светлана Шайда, Виктория Захарова
Стилист: Джига Санжиева
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