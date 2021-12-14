Взгляните на праздничный ролик ювелирного дома TOUS с Елизаветой Боярской в главной роли

Испанский ювелирный дом TOUS представил праздничное видео, главной героиней которого стала амбассадор бренда Елизавета Боярская. В ролике актриса выбирает подарки и демонтрирует эмоции, которые переживает: удивление, смущение, восторг, радость, трепет. Все эти чувства созвучны с концепцией TOUS.