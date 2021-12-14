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Зендея, Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе

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В этот четверг в прокат выходит фильм «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом {олландом, Зендеей, Бенедиктом Камбербэтчем и Уиллемом Дефо в главных ролях. На лос-анджелесской премьере к ним присоединились актеры Джей Кэй Симмонс (также играет в фильме), Джаред Лето и продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги. Пауков из предыдущих версий фильма — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда — замечено не было, но мы все же надеемся на их появление в ленте. А пока рассматриваем образ Зендеи, которая выбрала платье Valentino, украшенное паутиной.

Chelsea Lauren/Shutterstock

Зендея в Valentino

Broadimage/Shutterstock

Зендея

Matt Baron/Shutterstock

Том Холланд в Prada

Matt Baron/Shutterstock

Том Холланд и Зендея

Matt Baron/Shutterstock

Бенедикт Камбербэтч

Matt Baron/Shutterstock

Уиллем Дефо

Chelsea Lauren/Shutterstock

Мариса Томей

Matt Baron/Shutterstock

Бенедикт Вонг

Matt Baron/Shutterstock

Джей Кэй Симмонс

Matt Baron/Shutterstock

Джаред Лето

Chelsea Lauren/Shutterstock

Кевин Файги

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