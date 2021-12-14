Зендея, Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе

В этот четверг в прокат выходит фильм «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом {олландом, Зендеей, Бенедиктом Камбербэтчем и Уиллемом Дефо в главных ролях. На лос-анджелесской премьере к ним присоединились актеры Джей Кэй Симмонс (также играет в фильме), Джаред Лето и продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги. Пауков из предыдущих версий фильма — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда — замечено не было, но мы все же надеемся на их появление в ленте. А пока рассматриваем образ Зендеи, которая выбрала платье Valentino, украшенное паутиной.