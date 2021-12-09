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Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие актеры сериала «И просто так» на премьере в Нью-Йорке

Уже завтра состоится российская премьера продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так» (в оригинале And Just Like That...). Смотреть продолжение историй Кэрри, Шарлотты и Миранды можно на сервисах HBO Max, «Амедиатека». Пока мы еще ничего не видели, а поклонники культового сериала нулевых разделились на предвкушающих и скептически настроенных, рассматриваем любимых актрис и актеров на нью-йоркской премьере. И Сара Джессика Паркер, и Синтия Никсон, и Кристин Дэвис выдержали дресс-код своих персонажей!

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сара Джессика Паркер в Oscar de la Renta

Gregory Pace/Shutterstock

Синтия Никсон в Christopher John Rodgers

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Кристин Дэвис в Jason Wu

Andrew H. Walker/Shutterstock

Крис Нот

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Бриджет Мойнахан в Rachel Zoe

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Эван Хэндлер

Gregory Pace/Shutterstock

Дэвид Эйгенберг, Синтия Никсон, Ниал Каннингем

Andrew H. Walker/Shutterstock

Марио Кантоне

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Мэттью Бродерик, Сара Джессика Паркер, Джеймс Уилки Бродерик

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Карен Питтман в Altuzarra

Gregory Pace/Shutterstock

Николь Ари Паркер

Andrew H. Walker/Shutterstock

Сарита Чоудхури

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