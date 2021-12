Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие актеры сериала «И просто так» на премьере в Нью-Йорке

Уже завтра состоится российская премьера продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так» (в оригинале And Just Like That...). Смотреть продолжение историй Кэрри, Шарлотты и Миранды можно на сервисах HBO Max, «Амедиатека». Пока мы еще ничего не видели, а поклонники культового сериала нулевых разделились на предвкушающих и скептически настроенных, рассматриваем любимых актрис и актеров на нью-йоркской премьере. И Сара Джессика Паркер, и Синтия Никсон, и Кристин Дэвис выдержали дресс-код своих персонажей!