Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие актеры сериала «И просто так» на премьере в Нью-Йорке

Уже завтра состоится российская премьера продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так» (в оригинале And Just Like That...). Смотреть продолжение историй Кэрри, Шарлотты и Миранды можно на сервисах HBO Max, «Амедиатека». Пока мы еще ничего не видели, а поклонники культового сериала нулевых разделились на предвкушающих и скептически настроенных, рассматриваем любимых актрис и актеров на нью-йоркской премьере. И Сара Джессика Паркер, и Синтия Никсон, и Кристин Дэвис выдержали дресс-код своих персонажей!
Сара Джессика Паркер в Oscar de la Renta
Синтия Никсон в Christopher John Rodgers
Кристин Дэвис в Jason Wu
Крис Нот
Бриджет Мойнахан в Rachel Zoe
Эван Хэндлер
Дэвид Эйгенберг, Синтия Никсон, Ниал Каннингем
Марио Кантоне
Мэттью Бродерик, Сара Джессика Паркер, Джеймс Уилки Бродерик
Карен Питтман в Altuzarra
Николь Ари Паркер
Сарита Чоудхури
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