Помните Тома Дейли — вяжущего спортсмена на Олимпиаде в Токио? Он выпустил свою первую коллекцию

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли запомнился на играх в Токио не только своими выступлениями, но и привычкой вязать при любой возможности. Его заметили фотографы, зрители и модная индустрия. Так в сентябре спортсмен появился на Met Gala в компании креативного директора Moschino Джереми Скотта и Ирины Шейк, а теперь выпустил свою первую коллекцию и открыл интернет-магазин.