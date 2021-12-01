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Помните Тома Дейли — вяжущего спортсмена на Олимпиаде в Токио? Он выпустил свою первую коллекцию

Clive Rose/Getty Images

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли запомнился на играх в Токио не только своими выступлениями, но и привычкой вязать при любой возможности. Его заметили фотографы, зрители и модная индустрия. Так в сентябре спортсмен появился на Met Gala в компании креативного директора Moschino Джереми Скотта и Ирины Шейк, а теперь выпустил свою первую коллекцию и открыл интернет-магазин.

В дебютную коллекцию Дейли вошли свитеры с изображением фламинго, вязаные игрушки-фламинго, жилеты, кардиганы, шапки, шарфы, одеяло, созданное в технике пэчворк, а также вещи новогодней тематики — носок для Санты и свитер с елкой. Оттенок пряжи и цветовые сочетания можно выбрать, цены на вещи авторства олимпийского чемпиона стартуют от 30 фунтов.

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