The Fashion Awards 2021: Деми Мур, Билли Портер, Мэй Маск, Мария Шарапова и другие гости церемонии награждения

В Лондоне состоялась церемония награждения премии Fashion Awards. На красной ковровой дорожке появились Деми Мур, которая выбрала платье от победителя вечера (спойлер: Ким Джонса — креативного директора Fendi), Мэй Маск, Джиллиан Андерсон, Приянка Чопра, Дуа Липа, Айрис Лоу, Griff, Мария Шарапова и многие другие звезды. Рассматриваем их образы и знакомимся с лидерами индустрии этого года по версии британского модного совета.
Билли Портер в Richard Quinn
Мэй Маск
Кейт Бекинсейл в Sabina Bilenko
Деми Мур в Fendi
Ким Джонс и Деми Мур
Алекса Чанг
Приянка Чопра в Richard Quinn
Джеймс МакЭвой
Лили Аллен в Fendi
Адут Акеч
Джиллиан Андерсон в Chloe
Ивэн Мок в Fendi
Наташа Поли в Dundas
Рафферти Лоу в Valentino
Ромео Бекхэм и Миа Риган
Дизайнером года назван креативный директор Dior Homme и Fendi Ким Джонс, главный приз для новаторов моды достался Алессандро Микеле, звание «Лидер перемен» получили Алессандро Микеле, Демна Гвасалия, Кима Джонс, Джонатан Андерсон и Верджил Абло (посмертно), специальный приз получил стилист Иб Камара, а премия за выдающиеся достижения досталась Томми Хилфигеру.
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