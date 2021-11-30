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The Fashion Awards 2021: Деми Мур, Билли Портер, Мэй Маск, Мария Шарапова и другие гости церемонии награждения

В Лондоне состоялась церемония награждения премии Fashion Awards. На красной ковровой дорожке появились Деми Мур, которая выбрала платье от победителя вечера (спойлер: Ким Джонса — креативного директора Fendi), Мэй Маск, Джиллиан Андерсон, Приянка Чопра, Дуа Липа, Айрис Лоу, Griff, Мария Шарапова и многие другие звезды. Рассматриваем их образы и знакомимся с лидерами индустрии этого года по версии британского модного совета. 

Matt Baron/Shutterstock

Билли Портер в Richard Quinn

Matt Baron/Shutterstock

Мэй Маск

Photographer Matt Baron/Shutterstock

Кейт Бекинсейл в Sabina Bilenko

Matt Baron/Shutterstock

Деми Мур в Fendi

Matt Baron/Shutterstock

Ким Джонс и Деми Мур

David Fisher/Shutterstock

Алекса Чанг 

Matt Baron/Shutterstock

Приянка Чопра в Richard Quinn

Matt Baron/Shutterstock

Джеймс МакЭвой

Matt Baron/Shutterstock

Лили Аллен в Fendi

David Fisher/Shutterstock

Адут Акеч

Matt Baron/Shutterstock

Джиллиан Андерсон в Chloe

Matt Baron/Shutterstock

Ивэн Мок в Fendi

David Fisher/Shutterstock

Наташа Поли в Dundas

Matt Baron/Shutterstock

Рафферти Лоу в Valentino

Matt Baron/Shutterstock

Ромео Бекхэм и Миа Риган

Дизайнером года назван креативный директор Dior Homme и Fendi Ким Джонс, главный приз для новаторов моды достался Алессандро Микеле, звание «Лидер перемен» получили Алессандро Микеле, Демна Гвасалия, Кима Джонс, Джонатан Андерсон и Верджил Абло (посмертно), специальный приз получил стилист Иб Камара, а премия за выдающиеся достижения досталась Томми Хилфигеру.

Matt Baron/Shutterstock

Griff в Simone Rocha

Matt Baron/Shutterstock

Индия Мур

David Fisher/Shutterstock

Айрис Лоу

Matt Baron/Shutterstock

Дуа Липа

David Fisher/Shutterstock

Мария Шарапова в Iris Van Herpen

David Fisher/Shutterstock

Крис Дженнер в Tommy Hilfiger

Matt Baron/Shutterstock

Стелла Максвелл в Saint Laurent

David Fisher/Shutterstock

Адриана Лима в украшениях Messika

Matt Baron/Shutterstock

Винни Харлоу

Matt Baron/Shutterstock

Кайя Скоделарио

David Fisher/Shutterstock

Дафна Гиннесс

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