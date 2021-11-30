The Fashion Awards 2021: Деми Мур, Билли Портер, Мэй Маск, Мария Шарапова и другие гости церемонии награждения

В Лондоне состоялась церемония награждения премии Fashion Awards. На красной ковровой дорожке появились Деми Мур, которая выбрала платье от победителя вечера (спойлер: Ким Джонса — креативного директора Fendi), Мэй Маск, Джиллиан Андерсон, Приянка Чопра, Дуа Липа, Айрис Лоу, Griff, Мария Шарапова и многие другие звезды. Рассматриваем их образы и знакомимся с лидерами индустрии этого года по версии британского модного совета.