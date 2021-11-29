Игги Поп, Шер, Граймс, Рита Ора и другие звезды в календаре Pirelli 2022

Верный признак того, что новый год приближается — свежий календарь Pirelli. Выпуск 2022 года получил название On The Road («В пути»), он посвящен культовым музыкантам от 60-х годов и до современности. Героями календаря стали такие звезды, как Игги Поп, Шер, Граймс, Рита Ора, St Vincent, Saweetie.
Автором снимков стал фотограф и музыкант Брайан Адамс, создавший к выходу календаря одноименную песню. В работе над изданием Адамс фантазировал на тему непрерывного мирового турне — отсюда фото на рояле, в гримерке, ванной, кровати и, конечно, как и полагается жанру роуд-муви, на дороге возле машины. Съемки проходили в Лос-Анджелесе и на острове Капри. В выпуске 70 фотографий. Упаковка календаря выполнена в виде конверта для виниловой пластинки.
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