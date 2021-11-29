Игги Поп, Шер, Граймс, Рита Ора и другие звезды в календаре Pirelli 2022

Автором снимков стал фотограф и музыкант Брайан Адамс, создавший к выходу календаря одноименную песню. В работе над изданием Адамс фантазировал на тему непрерывного мирового турне — отсюда фото на рояле, в гримерке, ванной, кровати и, конечно, как и полагается жанру роуд-муви, на дороге возле машины. Съемки проходили в Лос-Анджелесе и на острове Капри. В выпуске 70 фотографий. Упаковка календаря выполнена в виде конверта для виниловой пластинки.