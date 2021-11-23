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В молодежном центре Эрмитажа стартует цикл лекций «Мода в музее»

Молодежный центр Эрмитажа запускает новый цикл лекций, посвященный истории отношений между модой и музеем. Семинары стартуют уже сегодня, вести их будет историк костюма и искусства Екатерина Бычкова.

На лекциях Екатерина ответит на вопрос, есть ли место моде в музейном пространстве, разберет взаимоотношения этих двух институций: от отказа музеев работать с модой до крупнейших fashion-выставок, расскажет о самых громких выставочных проектах модных домов, проанализирует важные костюмные проекты в американских, европейских и отечественных музеях и разные стратегии репрезентации моды в музейном пространстве. Также можно будет узнать о кураторах, ответственных за диалог между модой и музеями.

Eamonn M. McCormack/Getty Images

Выставка Christian Dior: Designer of Dreams в музее Виктории и Альберта

Вход на лекции строго по QR-кодам, также понадобиться регистрация. Побывать на семинарах также можно онлайн — на странице молодежного центра Эрмитажа.

23 ноября, 19.00

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