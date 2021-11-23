В молодежном центре Эрмитажа стартует цикл лекций «Мода в музее»

На лекциях Екатерина ответит на вопрос, есть ли место моде в музейном пространстве, разберет взаимоотношения этих двух институций: от отказа музеев работать с модой до крупнейших fashion-выставок, расскажет о самых громких выставочных проектах модных домов, проанализирует важные костюмные проекты в американских, европейских и отечественных музеях и разные стратегии репрезентации моды в музейном пространстве. Также можно будет узнать о кураторах, ответственных за диалог между модой и музеями.