В России выходит документальный фильм об истории ювелирного дома TOUS

Режиссер Аманда Санс Пэнтлинг при поддержке производства компании Globomedia (The Mediapro Studio) и UM Studios, описывает в OSO становление TOUS от небольшого семейного бизнеса, который был создан в 1920 году, до международного предприятия со штатом в 4 000 сотрудников и сетью в 700 магазинов. В фильме есть воспоминания членов семьи Тоус, интервью послов и партнеров ювелирного дома, комментарии экспертов моды, дизайна, журналистики, искусства, а также ранее неопубликованные архивные материалы. Съемки ленты проходили в Испании, Мексике, Индии и Японии.