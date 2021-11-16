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В России выходит документальный фильм об истории ювелирного дома TOUS

Свой столетний юбилей ювелирный дом TOUS отметил созданием документального фильма. Лента под названием OSO рассказывает об истории бренда, членах семьи Тоус и символе ювелирного дома — легендарном мишке. Теперь фильм можно посмотреть в России на платформе Okko.

персс-служба TOUS

Члены семьи Тоус

персс-служба TOUS

Члены семьи Тоус

персс-служба TOUS

Члены семьи Тоус

Режиссер Аманда Санс Пэнтлинг при поддержке производства компании Globomedia (The Mediapro Studio) и UM Studios, описывает в OSO становление TOUS от небольшого семейного бизнеса, который был создан в 1920 году, до международного предприятия со штатом в 4 000 сотрудников и сетью в 700 магазинов. В фильме есть воспоминания членов семьи Тоус, интервью послов и партнеров ювелирного дома, комментарии экспертов моды, дизайна, журналистики, искусства, а также ранее неопубликованные архивные материалы. Съемки ленты проходили в Испании, Мексике, Индии и Японии.

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