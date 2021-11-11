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Зендея, Аня Тейлор-Джой, Дрю Бэрримор и еще 17 лучших образов премии CFDA Awards 2021

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии CFDA Awards 2021. Совет модных дизайнеров Америки назвал имена фэшн-героев года. Так награду American Fashion Designers Awards получил Демна Гвасалия, Зендая — награду Fashion Icon из рук Иман, а Аня Тейлор-Джой стала обладательницей титула Face of the Year. Собрали образы гостей и констатируем: рельефный пресс, как у Зендеи и Эмили Ратаковски снова в моде.

Stephen Lovekin/Shutterstock

Зендея в Vera Wang

Stephen Lovekin/Shutterstock

Аня Тейлор-Джой в Oscar de la Renta

Stephen Lovekin/Shutterstock

Дрю Бэрримор в Christian Siriano

Stephen Lovekin/Shutterstock

Эмили Ратаковски в Miu Miu

Stephen Lovekin/Shutterstock

Эмили Блант в Christopher John Rogers

Stephen Lovekin/Shutterstock

Кара Делевинь

Stephen Lovekin/Shutterstock

Палома Эльсессер в Peter Do

Stephen Lovekin/Shutterstock

Эшли Олсен в The Row

Stephen Lovekin/Shutterstock

Чон Хо Ён в Louis Vuitton

Stephen Lovekin/Shutterstock

Том Браун в Thom Browne

Stephen Lovekin/Shutterstock
Stephen Lovekin/Shutterstock

Ева Чен в Peter Do

Stephen Lovekin/Shutterstock

Сиара в Tom Ford

Stephen Lovekin/Shutterstock

Вера Вонг в Vera Wang

Stephen Lovekin/Shutterstock

Том Форд в Tom Ford

Stephen Lovekin/Shutterstock

Карли Клосс

Stephen Lovekin/Shutterstock

Обри Плаза в Thom Browne

Stephen Lovekin/Shutterstock

Наташа Поли в Mugler

Stephen Lovekin/Shutterstock

Дав Кэмерон в Carolina Herrera

Stephen Lovekin/Shutterstock

Иман

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