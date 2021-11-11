Зендея, Аня Тейлор-Джой, Дрю Бэрримор и еще 17 лучших образов премии CFDA Awards 2021

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии CFDA Awards 2021. Совет модных дизайнеров Америки назвал имена фэшн-героев года. Так награду American Fashion Designers Awards получил Демна Гвасалия, Зендая — награду Fashion Icon из рук Иман, а Аня Тейлор-Джой стала обладательницей титула Face of the Year. Собрали образы гостей и констатируем: рельефный пресс, как у Зендеи и Эмили Ратаковски снова в моде.
Зендея в Vera Wang
Аня Тейлор-Джой в Oscar de la Renta
Дрю Бэрримор в Christian Siriano
Эмили Ратаковски в Miu Miu
Эмили Блант в Christopher John Rogers
Кара Делевинь
Палома Эльсессер в Peter Do
Эшли Олсен в The Row
Чон Хо Ён в Louis Vuitton
Том Браун в Thom Browne
Ева Чен в Peter Do
Сиара в Tom Ford
Вера Вонг в Vera Wang
Том Форд в Tom Ford
Карли Клосс
Обри Плаза в Thom Browne
Наташа Поли в Mugler
Дав Кэмерон в Carolina Herrera
Иман
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