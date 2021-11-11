Зендея, Аня Тейлор-Джой, Дрю Бэрримор и еще 17 лучших образов премии CFDA Awards 2021

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии CFDA Awards 2021. Совет модных дизайнеров Америки назвал имена фэшн-героев года. Так награду American Fashion Designers Awards получил Демна Гвасалия, Зендая — награду Fashion Icon из рук Иман, а Аня Тейлор-Джой стала обладательницей титула Face of the Year. Собрали образы гостей и констатируем: рельефный пресс, как у Зендеи и Эмили Ратаковски снова в моде.