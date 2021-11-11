«Неначищенные туфли — конец цивилизации!»: автобиография Дианы Вриланд — иконы стиля XX века и легендарного редактора журналов мод

Chanel No 5 для меня до сих пор идеальный женский аромат. Его можно носить где угодно в какое угодно время, и всем — мужьям, возлюбленным, водителям такси — всем он будет нравиться. Ни один другой аромат пока еще не превзошел Chanel No 5.

Шанель стала первым модельером, который дополнил женский гардероб парфюмом. Ни один дизайнер до нее не помышлял ни о чем подобном. Chanel No 5 — совершенно изумительная вещь: лучший флакон, пробка, упаковка и, конечно, один из величайших ароматов. Наверняка вы помните это:

— В чем вы спите, мисс Монро?

— В Chanel No 5.

Знаете ли вы, почему парфюм получил такое название? Шанель не знала, какое имя дать ему. Ей на улицу Камбон привезли несколько вариантов на выбор. Коко позвонила одному из близких русских дру- зей — весьма аристократичному, блестящему мужчине — и попросила:

— Помоги мне сделать выбор. У меня мигрень. Голова раскалывается. Ты должен взять это на себя. Приезжай немедленно.

Он приехал, его проводили в спальню, где Коко лежала в кровати, едва способная говорить — так ее мучила боль.

— Вон там стопка из десяти платков, — сказала она. — Разложи их на каминной полке. Надуши каждый одним из образцов и, когда выветрится спирт, дай мне знать.

Он сделал как велено. Коко соскребла себя с постели и подошла к ка- минной полке. Она поднимала к лицу один платок за другим. Первый: «C’est impossible!» («Что-то невозможное!»). Второй: «Horrible!» («Ужасно!»). Третий: «Pas encore» («Не совсем»). Четвертый: «Non» («Нет»). И вдруг: «Ça va, ça va!» («Хорошо, хорошо!»). Это был пятый платок. Природное чутье не обманывало ее, даже когда она находилась практически без сознания.