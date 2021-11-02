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Лицом часовой линейки OMEGA Constellation стала модель Кайя Гербер

Швейцарская часовая компания презентовала свою новую линейку Constellation. Лицом рекламной кампании, посвященной релизу, стала модель и друг бренда Кайя Гербер.

Съемка с Кайей Гербер выдержана в черно-белых тонах. На видео модель делится своими размышлениями о личном стиле и демонстрирует новую модель часов OMEGA, которые впервые были представлены в 1982 году. Напомним, что вся линейка Constellation создается брендом с начала 50-ых.

Фото: пресс-служба OMEGA

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