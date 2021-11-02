В новой рекламной кампании Marc Jacobs снялась актриса Хлоя Севиньи

Дизайнер Марк Джейкобс показал рекламную кампанию круизной коллекции своего бренда. В главной роли — актриса Хлоя Севиньи («Догвилль», «Мертвые не умирают», «Американская история ужасов: Отель», «Мы те, кто мы есть»). Съемка прошла в штаб-квартире Marc Jacobs.
Хлоя Севиньи примерила главные вещи из коллекции Resort 2021: ботинки и туфли на гигантской платформе, которые любит носить сам Марк Джейкобс, пурпурную пушистую куртку, ментоловый пиджак, шорты-бермуды, платья, худи с логотипом Marc Jacobs и кардиган. Образы актрисы дополнили сумки-тоуты и кросс-боди.
Фото: Hayley Wollens/пресс-служба Marc Jacobs
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