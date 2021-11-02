В новой рекламной кампании Marc Jacobs снялась актриса Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи примерила главные вещи из коллекции Resort 2021: ботинки и туфли на гигантской платформе, которые любит носить сам Марк Джейкобс, пурпурную пушистую куртку, ментоловый пиджак, шорты-бермуды, платья, худи с логотипом Marc Jacobs и кардиган. Образы актрисы дополнили сумки-тоуты и кросс-боди.