Как мама актрисы Софьи Эрнст Исанна Аксютова в 50 лет начала свое дело: шьет льняные пижамы, платья и скатерти под экобрендом «ЛюбЛён»

Психолог из Петербурга Исанна Аксютова придумала экобренд «ЛюбЛён» и шьет изо льна домашние платья, пижамы, скатерти и пледы с пушистыми кистями. Начать новое дело в пятьдесят лет ей помогла дочь, актриса Софья Эрнст.
На Софье: платье и балаклава Miu Miu
На Исанне: балаклава Miu Miu, пальто Prada
«Женщины, которые поддерживают друг друга, — это что-то редкое в нашем городе», — подумала директор отдела моды Ксения Гощицкая и отправилась разузнать не только подробности создания марки «ЛюбЛён», но и поговорить об экологичных отношениях, которые приняты в этой семье.
Платье и балаклава Miu Miu
КСЕНИЯ: Начнем с признания. Соня, мы с тобой знакомы много лет и ты всегда удивляла меня редкой для петербургского ребенка ровностью и плавностью, какой-то особенной женственностью без надрыва. Понятно, что без экологичного воспитания здесь не обошлось — правильная сепарация, безопасность и бережность в отношениях постсоветским людям почти не свойственна. Как это получилось у вас в семье?
ИСАННА: Мне кажется, это было заложено с самого начала. Соня была зачата в абсолютной любви, страсти и чистоте. Мой первый сексуальный опыт сразу увенчался беременностью — и я считаю это божественным провидением. Несмотря на то что мне было всего девятнадцать лет, и я сама еще была практически ребенком, никаких сомнений в том, что Соня должна родиться, не было. Хотя мне было очень страшно, я не представляла, как сложится моя судьба.
СОФЬЯ: Подожди, папа говорит, что сразу предложил жениться.
ИСАННА: Да, но время, пока я ему не сообщила эту новость, было для меня запредельно драматичным.
СОФЬЯ: Понимаю! Эти бесконечные два часа!
ИСАННА: Ну, может, чуть дольше! На самом деле, это был шаг навстречу неизвестности. Если рассмотреть жизнь человека как путь героя, то это был один из моих самых геройских шагов. Моя душа понимала: несмотря на страх, надо идти в этот опыт.
КСЕНИЯ: Мне кажется, или это отсылка на книгу исследователя мифологии Джозефа Кэмпбэлла «Тысячеликий герой»?
ИСАННА: Точно. Когда Соня росла, я стала увлекаться психологией, изучала, как экологично проживать разные психологические периоды, исследовала типы личности. Сейчас одной из самых рабочих мне кажется система архетипов и мифов. Кэмпбэлл—один из главных авторов этого направления, он связал сюжеты мифов и испытания героев со стадиями человеческой жизни. Но я чаще использую юнгианский подход, у которого много общего с трактовками старших арканов карт таро. Сейчас объясню, как это работает. Каждый архетип основан на каком-то понятном образе — архетип матери соответствует архетипу Деметры, плута — Гермесу. Архетипы нам понятны, потому что знакомы с самого детства — из сказок или мифов Древней Греции, именно поэтому очень сильно заряжены энергетически. И мы можем активировать в себе эти энергии с практической целью. Обычно на какое-то событие мы реагируем автоматически, но владение субличностями помогает нам включить осознанную реакцию. Я прошла курс занятий психодрамой, где ты проживаешь события конкретного мифа с помощью разыгрывания сцен, движений, рисунков. И это позволяет впоследствии включить нужный архетип максимально быстро.
КСЕНИЯ: Как вам помогла эта техника в жизни?
ИСАННА: Мне удалось довольно мощно трансформировать свою личность — раньше я была дико импульсивной: сначала сделать, а потом подумать. После занятий я впала в другую крайность — стала слишком долго размышлять. Но к золотой середине можно прийти, только побывав на двух полюсах. Для меня эта система — экология внутренней жизни. Легче понять и простить человека и не вестись на его триггеры. Я вхожу в ситуацию наблюдателя. Поэтому когда Соня в переходном возрасте начала вот это вот все, я спокойно отнеслась к происходившему.
СОФЬЯ: Ксения сейчас так заливисто смеется, потому что вспомнила, что ты подразумеваешь под вот этим вот всем.
КСЕНИЯ: Да, золотые были времена! Кстати, все эти практики довольно новые, а как вы справлялись лет тридцать назад?
ИСАННА: Популярная психологическая литература существовала и тогда. Когда Соня была младенцем и, как все грудные дети, требовала внимания и орала, я решила применить метод очень популярного тогда педиатра, доктора Спока: он рекомендовал не подходить к ребенку по каждому его зову, отстаивая свои границы. Однако Соня не прекращала орать, стала фиолетового цвета и перешла на ор без звука. В тот момент случилась расстановка на всю оставшуюся жизнь: с тех пор я всегда сдаюсь первой. Соня оказалась человеком, с которым нужно уметь договориться по-хорошему. Когда начинаешь ее склонять, то всегда встречаешь яростное сопротивление. Но, пожалуй, самое главное, что Соню всегда безумно любили. Я совершенно спокойно оставляла ее с бабушками, которые в ней души не чаяли. Так что, Ксения, я так скажу: когда у Софьи наступил подростковый период, я приняла неизбежное, поняла, что мы это переживем и спокойно пойдем дальше. Понятно, что мы с отцом выражали свое мнение по поводу происходящего, но позволяли Соне проживать свою жизнь. Были, конечно, эпичные моменты, когда Соня уходила из дома, а мы ее ловили в районе Фонтанки и Пестеля, а потом везли домой. Но к нашему общему счастью, это продолжалось недолго.
СОФЬЯ: Тут надо сказать, что мне досталась очень хорошая семья. И я искренне любила всех родных. Самым страшным для меня было кого-то из них по-настоящему расстроить. Мне хотелось, чтобы дома царила радость. И я всегда понимала и принимала свою ответственность. Ответственность за мою роль: что делать или иногда даже не делать для того, чтобы близким было хорошо.
КСЕНИЯ: Мне кажется, ваши отношения довольно нетипичны для постсоветского пространства. Многие мои подруги до сих пор не разобрались в своих отношениях с матерями — нет принятия. И это сильно откликается в отношениях с миром. А чему вы сейчас учитесь друг у друга?
ИСАННА: Соне с детства нужно было во все вникнуть. Я это трудолюбие и способность отдаваться делу до сих пор пытаюсь у нее перенять.
СОФЬЯ: В детстве я мечтала вырасти такой же красивой, стильной и радостной, как мама. Я догадалась: чтобы на меня тоже так смотрели, как на нее, нужно мамин образ копировать. И зеркальные нейроны сработали! Сейчас я учусь у мамы плавности, не подавлять, а наблюдать. В стрессовой ситуации мне было проще жестко втопить, чтобы произошло, как я хочу. Когда я сама стала мамой, то поняла, насколько мои убеждения и страхи не имеют отношения к реальности. Это именно мои проекции, а сами дети прекрасно чувствуют, как на самом деле надо. Я учусь доверию к миру.
ИСАННА: Я всегда жила по принципу «утро вечера мудренее». И чудеса случаются. Но бывает — и не случаются. Несмотря на все мои годы, я в них верю.
СОФЬЯ: И я верю.
ИСАННА: Мне часто говорят: «Как ты живешь? Это же нелогично!». А я по-другому не умею. Я стараюсь взаимодействовать с пространством, а не подчинять его себе.
СОФЬЯ: Мне, конечно, проще и быстрее пространство подчинить. Но иногда, знаете, оно начинает сопротивляться.
ИСАННА: Мне кажется, эта жесткость — последствие твоего занятия профессиональным спортом. Он весь про подчинение. Особенно фехтование, в котором ты подавала большие надежды!
СОФЬЯ: В фехтовании важнее всего фокус. Чем меньше точка приложения, тем больше сила воздействия.
ИСАННА: Этот закон физики мне помог сконцентрироваться на том, чтобы запустить свой бренд «ЛюбЛён».
СОФЬЯ: Интересно вспомнить, как возникла эта идея. Ты очень помогала мне с моими детьми, потому что в какой-то момент стало сложно справляться.
ИСАННА: Да, я полностью включилась в роль бабушки, а бабушки как раз склонны нарушать границы: такая зыбкая почва, когда ты начинаешь заботиться чересчур. И в какой-то момент я сказала, стоп, тут Соня может справиться сама. Это зона ее ответственности, ее роста. И когда я это поняла, то отпустила.
СОФЬЯ: Так и появился «ЛюбЛён». Это прямо как новое дитя. Пространство освободилось, и на эту валентность пришло нечто значимое. Было столько сомнений! Но, мама, ты меня восхищаешь! Как ты смогла оформить все официальные документы, кассы, регистрации, я просто не представляю.
ИСАННА: А помнишь, ты мне звонила и спрашивала: «Что ты сегодня сделала для своего «ЛюбЛёна»? А я сидела в депрессии своей петербургской.
СОФЬЯ: Я поняла, что надо тебя пушить, но не продавливать.
ИСАННА: Меня это бесило, конечно. Но мне было нужно, чтобы меня выпихнули из зоны комфорта, потому что недостаточно у меня было тогда для этого энергии.
СОФЬЯ: А мне ужасно хотелось, чтобы бренд состоялся, ведь это такая красивая идея!
Скатерть бренда «ЛюбЛён»
ИСАННА: Чем нужно заниматься, мне подсказала душа. Мне исполнилось пятьдесят лет, Сонины дети подросли, я вернулась в Петербург и проживала кризис идентичности. В этот же год умер мой папа, и я поехала пообщаться с его родственниками, они живут в Таллинне, Копенгагене, Риге. И таллинский друг моей родной тети занимается тканями — мы по чистой случайности заехали к нему на работу, я зашла на склад, где на меня обрушилось разнообразие фактур, текстур, цветов... И мне снесло крышу! Я захотела жить в этом магазине! Тогда я поняла, что хочу и буду заниматься текстилем для дома. Лен отсылает к нашим прибалтийским корням, это очень важное родовое соединение. Я закупаю его у белорусского оршанского текстильного комбината, это знаменитая фабрика, которая снабжает льном треть мира. По иронии экономических процессов, самые лучшие образцы идут на экспорт, поэтому до пандемии я везла их из Таллинна, но теперь работаю с комбинатом напрямую. Я там побывала и изучила все процессы. Они большие молодцы и делают все по экостандартам.
СОФЬЯ: А расскажи про дизайн!
ИСАННА: Мы с тобой очень любим скандинавский минимализм, помнишь, как мы зависали в дизайнерских магазинах Копенгагена, где живет твоя тетя, моя сестра. Еще одна моя сестра живет в Риге — у нас очень тесная связь: мы не только кровные, но и духовные сестры. Лаконичность, комфорт, натуральность, ремесленные техники — все это и есть для меня высокая культура быта. Льняная ткань сама по себе очень декоративна, каждый ее сантиметр отличается за счет плетения, ворса, оттенка. Моя самая первая вещь — льняной домашний халат — стал подарком зятю на новый год.
КСЕНИЯ: Вот это я понимаю!
ИСАННА: Вторую я сшила для себя — я искала идеальный халат мечты много лет и в итоге создала его сама и ношу до сих пор. Когда я поняла, что буду делать бренд, то призвала чудесного специалиста — конструктора, технолога и вышивальщицу Надежду Мамагину. Мы стали придумывать домашние костюмы, постельное белье, покрывала, полотенца. А эскизы нам нарисовала художница Александра Иванова, она же придумала логотип в виде куста льна. Все делалось настолько в потоке, что складывалось само собой. Мы открыли мастерскую, затем интернет-магазин, я, кстати, общаюсь с клиентами, веду переписку, всегда слушаю обратную связь.
КСЕНИЯ: «ЛюбЛён» не про сезонные коллекции?
ИСАННА: Нет, мы не меняем дизайн, но все время добавляем новые предметы. Чтобы бренд был устойчивым, мы хотим двигаться медленно и осознанно. Честно, я думала, что все будет несколько проще — запустимся, будем сидеть и слушать музыку транзакций от смс, извещающих о покупках. Симфония пока не звучит, но мы работаем! Мне очень, очень помогла Соня — и материально вложившись в бренд, и тем, что она дарит мои вещи друзьям, они отмечают нас в инстраграме, растет количество подписчиков — и заказов. Радует, что все, у кого появляются вещи «ЛюбЛён», становятся моими верными клиентами. Конечно, бывает, я впадаю в сомнения, но мне в этот момент всегда приходит неожиданная помощь. Так я понимаю, что делаю все правильно и во благо. Меня это дело очень заземлило.
Софья и Исанна в рубашках «ЛюбЛён»
КСЕНИЯ: Какие техники или ритуалы помогают вам восстанавливаться?
СОФЬЯ: Прогулки по лесу. Мамин папа, мой дедушка, жил в очень мощной связи с природой, и он передал эту любовь маме и мне. Мы в детстве очень много гуляли по репинско-комаровским маршрутам, а теперь когда она приезжает к нам в гости, исследуем переделкинские тропы.
ИСАННА: Есть один наш личный ритуал, который, как оказалось, очень помогает после долгой разлуки моментально войти в контакт и настроиться на одну волну — лечь валетом на диване и массировать друг другу ноги. Бывает, мы поссоримся, помиримся — и «ножки делаем». Интересный опыт, по-другому действует, чем объятья и поцелуи. Я смогла оценить его, когда стала заниматься телесно-ориентированными практиками.
СОФЬЯ: Этим летом я была на потрясающем актерском тренинге и могу посоветовать крутейшее упражнение на раскрытие своих инстинктов. Ты отвечаешь себе на вопрос: «Нравится или нет?», рассматривая каждый предмет в комнате и каждую ситуацию за день. Потом с этим же вопросом обходишь все пространство своего дома, обдумываешь свою жизнь. И так на протяжении какого-то времени — неделю, две. Дальше ты начинаешь менять составляющие — предметы или события, — ориентируясь на свой отклик. Баланс достигается, когда ты организуешь все процессы в композицию, в которой все нравится. Если эта композиция перестает тебя устраивать, то опять переставляешь все местами, крутишь, вертишь, ищешь: а как сделать еще комфортнее.
ИСАННА: Да, человек стремится к комфорту, безопасности, органичному проявлению своей природы. А к балансу стремится Вселенная. Мне очень помогают занятия контактной импровизацией. Это практика взаимодействия с пространством и открытия импульсов через тело с помощью современной хореографии. Хочу вернуться к этим урокам, правда, сложновато стало валяться и кувыркаться.
СОФЬЯ: А я могу рекомендовать книгу «Новый минимализм». После ее прочтения у меня получилось сделать пространство вокруг более экологичным.
ИСАННА: Да! И там очень интересно разложены архетипы!
СОФЬЯ: Я угораю над мамой, потому что у нее любой разговор сводится к архетипам. Мам, там про архетипы всего четыре страницы, а остальное про уборку.
КСЕНИЯ: Так, а я фанатка архетипической системы!
СОФЬЯ: Ну и бог вам обеим судья! На самом деле, книга про то, что нам всем не нужны лишние вещи. И главная цель — перестать покупать лишнее, чему я и следую. Я перелопатила весь дом, убрала все, что не отзывается, сдала ненужные вещи в благотворительную организацию «Лавка радостей» и чувствую себя в ресурсе: больше силы, уверенности в себе, дом еще больше стал моим. Вообще, чем меньше вещей, тем легче навести порядок. А когда вокруг порядок, ты начинаешь лучше понимать себя. Важно делать любой выбор не из навязанных кем-то установок, а исходя из личных потребностей. Кстати, еще я начала заниматься раздельным сбором. Оказалось, это совсем не сложно! А я ощущаю себя лучше — не знаю, как это объяснить, но тем не менее! Мне кажется, экологично все делать для себя, а не для того, чтобы кто-то оценил.
На Софье: лоферы Gucci, плащ Viva Vox, брюки и рубашка «ЛюбЛён»
На Исанне: брюки Versace (ДЛТ), ботинки Prada, рубашка «ЛюбЛён»
КСЕНИЯ: Как воспитать своего ребенка, чтобы он понимал, что надо действовать, выбирая лучшее для себя, а не крутился всю жизнь в первом треугольнике Карпмана?
ИСАННА: В случае с Соней мне помогла убежденность в том, что моя дочь хороша, что бы она ни вытворяла. Я бы сказала, это вера. Конечно, я на нее обижалась часто, но всегда принимала ответственность за свою обиду.
СОФЬЯ: Важно, что мама всегда довольно эмоционально высказывала свою позицию. У нас бывали скандалы, если ей что-то не нравилось. Никто ничего не умалчивал. И было абсолютно нормально сообщить, что тебя бесит. Но зато мне не указывали на то, какая я нехорошая или глупая или еще какая-то из-за того, что что-то там произошло. Мама говорила о том, какие чувства вызывает у нее данное событие. Но про меня как человека ничего обидного никогда не звучало. Теперь я ловлю себя на том, что когда меня доводят дети, я тоже выражаю свои чувства, а не недовольство тем, какие они «не такие». Для родителя главное признать и принять своего ребенка, а не пытаться сделать из него что-то по своему сценарию.
КСЕНИЯ: Женщина сегодня — это про что?
ИСАННА: Я считаю, мощная сила, которая призвана сейчас Вселенной для того, чтобы осуществить важную трансформацию.
СОФЬЯ: Я считаю, что это чушь, которую нет смысла мусолить. Все мудро идет своим чередом, а говорить об этом нет никакого практического смысла. Расстановка сил в мире по каким-то причинам меняется. Женщине сейчас дано больше энергии и возможностей. Надо просто этим пользоваться. Намного более эффективно реализовывать свои права, а не обсуждать их, перенасыщенность мира пустыми разговорами меня бесит.
КСЕНИЯ: А как же популярный тренд на развитие интуиции, магию и вот это все.
СОФЬЯ: Меня жизнь научила относиться к этому, как к развлечению. Если ты будешь раскладывать карты таро, но при этом не действовать, то какие бы идеальные карты тебе ни выпали, ничего у тебя в жизни не произойдет.
ИСАННА: А мне проще иногда разложить таро, чтобы обратиться к бессознательному. Умом многих решений не принять, особенно в кризисе.
СОФЬЯ: Я не отрицаю, что это может быть интересной практикой, но уверена в том, что куда ты энергию вложишь, там и будет отдача. Единицу времени лучше потратить на поднятие жопы, чем ту же единицу времени на расклад таро. Мы, кажется, зашли куда-то не туда. Я не хочу эту тему развивать.
КСЕНИЯ: А что вы думаете про поток?
ИСАННА: Это мое любимое состояние!
СОФЬЯ: Для меня уже слишком много текучести на сегодня, дорогие мои. Я уже хочу собраться. Поэтому давайте заканчивать, мне надо к спектаклю готовиться!
Фото: Максим Чуркин
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эля Гаевская
Визвж: Ольга Глазунова
Волосы: Кристина Гулая
Ассистенты стилиста: Александра Скопина, Елизавета Жихарева
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