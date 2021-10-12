Как мама актрисы Софьи Эрнст Исанна Аксютова в 50 лет начала свое дело: шьет льняные пижамы, платья и скатерти под экобрендом «ЛюбЛён»

КСЕНИЯ: Мне кажется, ваши отношения довольно нетипичны для постсоветского пространства. Многие мои подруги до сих пор не разобрались в своих отношениях с матерями — нет принятия. И это сильно откликается в отношениях с миром. А чему вы сейчас учитесь друг у друга?

ИСАННА: Соне с детства нужно было во все вникнуть. Я это трудолюбие и способность отдаваться делу до сих пор пытаюсь у нее перенять.

СОФЬЯ: В детстве я мечтала вырасти такой же красивой, стильной и радостной, как мама. Я догадалась: чтобы на меня тоже так смотрели, как на нее, нужно мамин образ копировать. И зеркальные нейроны сработали! Сейчас я учусь у мамы плавности, не подавлять, а наблюдать. В стрессовой ситуации мне было проще жестко втопить, чтобы произошло, как я хочу. Когда я сама стала мамой, то поняла, насколько мои убеждения и страхи не имеют отношения к реальности. Это именно мои проекции, а сами дети прекрасно чувствуют, как на самом деле надо. Я учусь доверию к миру.

ИСАННА: Я всегда жила по принципу «утро вечера мудренее». И чудеса случаются. Но бывает — и не случаются. Несмотря на все мои годы, я в них верю.

СОФЬЯ: И я верю.

ИСАННА: Мне часто говорят: «Как ты живешь? Это же нелогично!». А я по-другому не умею. Я стараюсь взаимодействовать с пространством, а не подчинять его себе.

СОФЬЯ: Мне, конечно, проще и быстрее пространство подчинить. Но иногда, знаете, оно начинает сопротивляться.

ИСАННА: Мне кажется, эта жесткость — последствие твоего занятия профессиональным спортом. Он весь про подчинение. Особенно фехтование, в котором ты подавала большие надежды!

СОФЬЯ: В фехтовании важнее всего фокус. Чем меньше точка приложения, тем больше сила воздействия.

ИСАННА: Этот закон физики мне помог сконцентрироваться на том, чтобы запустить свой бренд «ЛюбЛён».

СОФЬЯ: Интересно вспомнить, как возникла эта идея. Ты очень помогала мне с моими детьми, потому что в какой-то момент стало сложно справляться.

ИСАННА: Да, я полностью включилась в роль бабушки, а бабушки как раз склонны нарушать границы: такая зыбкая почва, когда ты начинаешь заботиться чересчур. И в какой-то момент я сказала, стоп, тут Соня может справиться сама. Это зона ее ответственности, ее роста. И когда я это поняла, то отпустила.

СОФЬЯ: Так и появился «ЛюбЛён». Это прямо как новое дитя. Пространство освободилось, и на эту валентность пришло нечто значимое. Было столько сомнений! Но, мама, ты меня восхищаешь! Как ты смогла оформить все официальные документы, кассы, регистрации, я просто не представляю.

ИСАННА: А помнишь, ты мне звонила и спрашивала: «Что ты сегодня сделала для своего «ЛюбЛёна»? А я сидела в депрессии своей петербургской.

СОФЬЯ: Я поняла, что надо тебя пушить, но не продавливать.

ИСАННА: Меня это бесило, конечно. Но мне было нужно, чтобы меня выпихнули из зоны комфорта, потому что недостаточно у меня было тогда для этого энергии.

СОФЬЯ: А мне ужасно хотелось, чтобы бренд состоялся, ведь это такая красивая идея!