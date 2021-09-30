Алина Болотина и еще две модели Aurora models приняли участие в Неделях моды

В разгаре Неделя моды в Париже, остались позади миланская и лондонская. Впервые со времен начала пандемии большинство показов прошли в офлайн-формате и во многих из них приняли участие наши модели — воспитанницы петербургского агентства Aurora models.
И в Париже, и в Милане отметилась Алина Болотина. Она вышла на подиум в шоу Dior, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci, Giada, Philosophy. Кроме того, на миланской Неделе моды дебютировали Ольга Фирле на показе Gonçalo Peixoto и Виктория Демидова, представившая новые коллекции брендов Marc Cain и Yerishi, в шоу которого она открыла показ.
Фото: архив Aurora models
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