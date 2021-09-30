Алина Болотина и еще две модели Aurora models приняли участие в Неделях моды

И в Париже, и в Милане отметилась Алина Болотина. Она вышла на подиум в шоу Dior, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci, Giada, Philosophy. Кроме того, на миланской Неделе моды дебютировали Ольга Фирле на показе Gonçalo Peixoto и Виктория Демидова, представившая новые коллекции брендов Marc Cain и Yerishi, в шоу которого она открыла показ.