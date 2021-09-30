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Режиссер Анна Меликян сняла короткометражку для ювелирной компании Mercury

Ювелирная компания Mercury и режиссер Анна Меликян представили первый совместный проект. Видеоролик показывает фантазийный мир, где существует только одно слово — «Mercury», и рассказывает разные истории трех героинь. Главные роли исполнили актрисы Ксения Раппопорт, Виктория Исакова и Анна Михалкова.

Ксения Раппопорт в серьгах, колье и кольцах Mercury с бриллиантами

Ксения Раппопорт в серьгах, колье и кольцах Mercury с бриллиантами

Виктория Исакова в украшениях Mercury с рубинами

Виктория Исакова в украшениях Mercury с рубинами

Анна Михалкова в колье Mercury с сапфиром и бриллиантами, серьгах и с кольцом из коллекции Classic с бриллиантами

Анна Михалкова в колье Mercury с сапфиром и бриллиантами, серьгах и с кольцом из коллекции Classic с бриллиантами

Над образами каждой героини работала художница по костюмам Татьяна Долматовская, которая создавала костюмы для фильмов «Петровы в гриппе», «Лето», «Человек из Подольска». Результатом стали вечерний образ Анны Михалковой, коктейльный — Ксении Раппопорт, богемный — Виктории Исаковой.

Фото: архив пресс-службы 

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