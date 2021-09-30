Милла Йовович, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл на шоу Balmain в честь 10-летия Оливье Рустена на посту креативного директора модного дома

На шоу Balmain представили коллекцию весна-лето 2022, в которой соединились все знаковые для бренда и Оливье Рустена элементы. Например, золото в разных вариациях: от цвета платьев, до декора, массивных украшений и фурнитуры на аксессуарах, цепи, ставшие подобием топов, мини-платья и платья с глубокими разрезами. Также в коллекцию вошли бархатные комбинезоны, вещи с глубокими вырезами, боди, кольчуги, брюки, платья и комбинезоны, украшенные лентами, и многослойные образы.