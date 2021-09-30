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Милла Йовович, Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл на шоу Balmain в честь 10-летия Оливье Рустена на посту креативного директора модного дома

На Неделе моды в Париже в концертном зале La Siene Musicale прошел показ Balmain. Он был посвящен 10-летнему юбилею Оливье Рустена в роли креативного директора модного дома. По такому случаю собрался звездный модельный состав — на подиум вышли легенды моделинга: Милла Йовович, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Наташа Поли, Адут Акеч.

На шоу Balmain представили коллекцию весна-лето 2022, в которой соединились все знаковые для бренда и Оливье Рустена элементы. Например, золото в разных вариациях: от цвета платьев, до декора, массивных украшений и фурнитуры на аксессуарах, цепи, ставшие подобием топов, мини-платья и платья с глубокими разрезами. Также в коллекцию вошли бархатные комбинезоны, вещи с глубокими вырезами, боди, кольчуги, брюки, платья и комбинезоны, украшенные лентами, и многослойные образы.

Фото: Dominique Charriau/Getty Images

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